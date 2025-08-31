Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Montoya reaparece tras su polémico paso por Supervivientes

Esto es lo que ha ocurrido

Montoya reaparece tras su polémico paso por Supervivientes

Montoya reaparece tras su polémico paso por Supervivientes / Telecinco

Benito Domínguez

EP

Demostrando que está recuperado de esa mala época que pasó tras salir de 'Supervivientes 2025' y romper con Anita Williams, José Carlos Montoya ha vuelto a la ciudad donde vivió con esta, Barcelona. Y lo ha hecho por una buena casa: la música.

El artista ha actuado en una de las salas de la ciudad condal, interpretando sus temas más icónicos y lo ha hecho con una sonrisa en su rostro, dejándose querer por sus seguidores y derrochando estilo.

Hace unos días, Montoya reconocía estar saboreando de nuevo la felicidad después de haber pasado unos meses alejados de los medios de comunicación y tratarse con profesionales al sentir que la fama le aplastaba -por la exposición que ha tenido este último año- y ahora ya vuelve a ser él.

Cantante

Aunque nunca se fue del mundo de la música, el artista ahora quiere retomar de nuevo su faceta como cantante y distanciarse de los platós de televisión en los que conocimos su historia de amor y el 'fracaso' que vivió tras su paso por Honduras.

