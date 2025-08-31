¿Qué opina Maite Galdeano sobre la presunta infidelidad de su hija?
Esto es lo que ha ocurrido
Sofía Suescun ha estado en boca de todos estas últimas semanas tras salir a la luz su supuesta infidelidad a Kiko Jiménez con Juan Faro... pero ¿qué opina Maite Galdeano de todo esto?
La madre de Sofía y Cristian Suescun permanece alejada de esta polémica y de todas las demás. Ha hecho su vida desde cero en Murcia y ahora no quiere saber nada de los platós de televisión, al menos por el momento.
Desde que su hija le echase de casa y fuese por los programas de televisión suplicando que le perdonase, Maite no ha querido saber nada más de la influencer... y aunque se ha comprado un terreno en la misma urbanización que Sofía, ahora su vida está en Murcia.
Día a día
Prueba de ello son las imágenes que vemos del día a día de la Galdeano. Junto a dos amigos, Maite disfruta de la playa mientras mantiene conversaciones con ellos, quienes se han convertido en sus personas de confianza en este último año.
