¿Qué opina Maite Galdeano sobre la presunta infidelidad de su hija?

Esto es lo que ha ocurrido

¿Qué opina Maite Galdeano sobre la presunta infidelidad de su hija?

Benito Domínguez

EP

Sofía Suescun ha estado en boca de todos estas últimas semanas tras salir a la luz su supuesta infidelidad a Kiko Jiménez con Juan Faro... pero ¿qué opina Maite Galdeano de todo esto?

La madre de Sofía y Cristian Suescun permanece alejada de esta polémica y de todas las demás. Ha hecho su vida desde cero en Murcia y ahora no quiere saber nada de los platós de televisión, al menos por el momento.

Desde que su hija le echase de casa y fuese por los programas de televisión suplicando que le perdonase, Maite no ha querido saber nada más de la influencer... y aunque se ha comprado un terreno en la misma urbanización que Sofía, ahora su vida está en Murcia.

Día a día

Prueba de ello son las imágenes que vemos del día a día de la Galdeano. Junto a dos amigos, Maite disfruta de la playa mientras mantiene conversaciones con ellos, quienes se han convertido en sus personas de confianza en este último año.

