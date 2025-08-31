Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Preocupación por el estado de salud de uno de los integrantes de "Camela" tras la cancelación de varios conciertos

Sus compañeros y su familia están muy pendientes

Preocupación por el estado de salud de uno de los integrantes de "Camela" tras la cancelación de varios conciertos

Preocupación por el estado de salud de uno de los integrantes de "Camela" tras la cancelación de varios conciertos

María González Falcó

María González Falcó

Mucho se ha hablado este verano de Dioni, integrante del mítico grupo Camela- por las cancelaciones de los conciertos que tenían programados para este mes de agosto. Con una larga trayectoria profesional a su espalda de más de 30 años sobre el escenario, una faringitis aguda que no termina de curarse y que está teniendo una recuperación más lenta de lo esperado es le principal motivo por el que el conocido grupo no ha podido cumplir con sus compromisos profesionales programados para las próximas semanas y es que la propia Ángeles insistía que no se trata de una cancelación total de sus actuaciones, sino una decisión puntual por motivos de salud.

El duro mensaje de de Miguel Ángel Cabrera, excomponente del grupo musical Camela, tras la muerte de su hijo: "Hijo mío, no sé si hago mal o hago bien"

El duro mensaje de de Miguel Ángel Cabrera, excomponente del grupo musical Camela, tras la muerte de su hijo: "Hijo mío, no sé si hago mal o hago bien"

María González Falcó

Hace apenas unos días, durante el Festival Radiolé de Leganés, Rubén, hijo de Dioni Martín -vocalista de Camela-, sorprendía al público al revelar que su padre atravesaba un problema de salud que le había obligado a cancelar varios conciertos de forma repentina. Sin entrar entonces en demasiados detalles, explicó que la situación había sido complicada y pidió comprensión y ánimos para el artista. Sus palabras encendieron las alarmas entre sus seguidores, que aguardaban con preocupación noticias más concretas sobre su estado.

Este jueves, en el programa 'Espejo Público', se ha desvelado finalmente el diagnóstico: Dioni padece una faringitis aguda. Según han informado, el pronóstico inicial fue inquietante porque los médicos no lograban detectar la causa ni encontrar un tratamiento adecuado, pero tras realizarle "todas las pruebas habidas y por haber" ya han dado con el origen del problema. Con la medicación apropiada pautada, el cantante se encuentra en fase de recuperación y evolucionando favorablemente.

Noticias relacionadas y más

Avilés vibra para recibir a Camela (con miles de personas en el concierto): "Vinimos para revivir viejos tiempos"

Avilés vibra para recibir a Camela (con miles de personas en el concierto): "Vinimos para revivir viejos tiempos"

Mara Villamuza

Actuaciones

Durante este tiempo, la dolencia le impidió cantar con normalidad, motivo por el cual Camela se vio obligada a suspender actuaciones previstas en Elche, Palos de la Frontera, Badajoz y otras localidades. Afortunadamente, si todo sigue según lo previsto, Dioni podría reaparecer sobre los escenarios la próxima semana, concretamente en la Feria de Málaga, donde el dúo planea reencontrarse con su público y celebrar el regreso de su voz más emblemática.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
  2. Y a la tercera fue la vencida: así superó Gijón su propio récord de escanciado de sidra
  3. Habla un asturiano que fue diagnosticado de un tumor cerebral gracias a la IA: el médico le decía que 'era un flipado'... pero acabó operado de urgencia
  4. EN DIRECTO | Ayuso, de visita en Asturias para entregar un premio en Llanes junto a Queipo
  5. DuPont vende su negocio de Nomex, con fábrica y 300 trabajadores en Asturias
  6. Educación pone en una 'encrucijada' a los profesores de la concertada al darles a elegir entre mejoras para los docentes de Infantil o para los mayores de 55 años: 'La huelga sigue en pie
  7. El escanciado simultáneo en Gijón no espera por el récord: los primeros participantes ya aguardan en Poniente
  8. Nuevo golpe a la mafia del cobre en el occidente asturiano: cinco detenidos y 3.612 kilos de cable recuperados

Preocupación por el estado de salud de Sofía Suescun tras salirle unos bultos en la cara cuando estaba de vacaciones: "Ha sido un brote"

Preocupación por el estado de salud de Sofía Suescun tras salirle unos bultos en la cara cuando estaba de vacaciones: "Ha sido un brote"

Diamante XL y manicura extrema: Georgina Rodríguez reina en el festival de Venecia

Diamante XL y manicura extrema: Georgina Rodríguez reina en el festival de Venecia

La princesa Leonor comienza este lunes en la Academia del Aire su último año de formación militar

La princesa Leonor comienza este lunes en la Academia del Aire su último año de formación militar

Diamante XL y manicura extrema: Georgina Rodríguez reina en el festival de Venecia

Diamante XL y manicura extrema: Georgina Rodríguez reina en el festival de Venecia

'Salvados' elige al invitado más irreverente para reencontrarse con Gonzo en el estreno de la nueva temporada

'Salvados' elige al invitado más irreverente para reencontrarse con Gonzo en el estreno de la nueva temporada

Preocupación por el estado de salud de uno de los integrantes de "Camela" tras la cancelación de varios conciertos

Preocupación por el estado de salud de uno de los integrantes de "Camela" tras la cancelación de varios conciertos

El detalle del que nadie se ha percatado tras la visita de Rocío Flores a la hija de Rocío Jurado: "Último brunch"

El detalle del que nadie se ha percatado tras la visita de Rocío Flores a la hija de Rocío Jurado: "Último brunch"

Certamen del queso de Cabrales en Arenas

Certamen del queso de Cabrales en Arenas
Tracking Pixel Contents