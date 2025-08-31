Primark Home sorprende con el clon low cost del mueble auxiliar más famoso de IKEA (y cuesta solo 16 euros)

Primark Home lo ha vuelto a hacer: sorprendernos con un lanzamiento que promete arrasar en ventas. Esta vez se trata de un carrito multiusos con ruedas que recuerda inevitablemente al mítico RÅSKOG de IKEA, pero con un detalle que lo convierte en irresistible: su precio. Mientras el sueco se vende desde 29,99 hasta casi 60 euros según el modelo, la versión de Primark cuesta apenas 16 euros.

Un básico que nunca pasa de moda

El carrito multiusos se ha convertido en uno de los muebles más versátiles de la decoración low cost. Sirve para la cocina, el baño, el despacho o incluso como mesita de noche improvisada. El secreto de su éxito está en su tamaño compacto, sus tres cestas de rejilla, las ruedas con freno y lo fácil que resulta moverlo de un sitio a otro.

El modelo de Primark mantiene esas características y suma un plus: está disponible en dos colores tendencia, rosa empolvado y crema, que encajan en cualquier rincón y aportan un aire moderno y fresco.

La inspiración (muy evidente) en IKEA

El RÅSKOG de IKEA se convirtió hace años en un superventas global y sigue siendo un imprescindible en miles de hogares. Pero ahora Primark Home se atreve a plantarle cara con una alternativa más barata y con las mismas dimensiones (78x44x31 cm). Una jugada maestra para quienes quieren el diseño icónico, pero sin pagar de más.

Un éxito anunciado

La marca irlandesa lleva meses conquistando el terreno de la decoración con The Edit, su cápsula de productos de lujo accesible, textiles de calidad y diseños que parecen sacados de un hotel cinco estrellas. Sin embargo, esta vez el protagonismo se lo ha llevado este carrito multiusos, que ya apunta a convertirse en la compra estrella del otoño.

Porque si algo ha demostrado Primark Home es que sabe combinar estilo, funcionalidad y precio bajo. Y con este nuevo lanzamiento, todo apunta a que no quedará ni uno en las estanterías.