Terelu Campos deja su puesto de presentadora en "Fiesta" el día de su cumpleaños: la verdadera razón de la marcha de la hija de María Teresa Campos

La comunicadora cumple hoy 60 años

María González Falcó

Terelu Campos vive este 31 de agosto uno de los días más especiales de su vida porque sopla las velas de su 60 cumpleaños, un cambio de década que va a celebrar de la mejor manera en la que se pueden cumplir años: trabajando en lo que le gusta pues se encuentra copresentado el programa "Fiesta" durante la temporada estival. Un programa que nació para sustituir a "Qué tiempo tan feliz", el magazine que marcó una etapa importante en la vida laboral de su madre, María Teresa Campos, y con el que se despidió de la pequeña pantalla.

Terelu Campos se ocupaba de presemntar la sección Aires de Fiesta, un espacio que recordaba el apartado musical del programa de su madre pero, en esta ocasión, los datos de audiencia no han acompañado a este proyecto, de hecho, Telecinco se ha visto en la obligación de hacer ciertos cambios en la escaleta del programa para intentar atrapar a más espectadores.

Este 2025 está siendo el año de Terelu a nivel laboral tras una época complicada. No solo ha vuelto a presentar un programa también se animó a participar en "Supervivientes" y repitió la experiencia en dos ocasiones, se ha atrevido con un polémico posado en bikini y se ha convertido en una de las colaboradoras de "De viernes", programa en el que coincide con su hermana, Carmen Borrego. Por si su trabajo en televisión no fuera suficiente, también se ha estrenado como actriz de teatro con "Santa Lola", la obra que coprotagoniza junto a César Lucendo y por la que ha recibido críticas muy favorables.

Por lo que su 60 cumpleaños es una celebración muy especial que empezaba a las 00:00 horas con la felicitación que, seguramente, sea la que más ilusión le hace a Terelu, la de su hija Alejandra Rubio. La única hija de la presentadora de televisión utilizaba sus redes sociales para desear un feliz cumpleaños a su madre. Lo hacía con una fotografía actual de ambas en la que Terelu besa en la mejilla a su primogénita y que ha recibido comentarios de todo tipo. La mayoría de los internautas se han sumado a las felicitaciones pero hay muchos que han critcado la imagen elegida y apuntan a un distanciamiento entre madre e hija. "Pamplinas", comenta un usuario de Instagram tras analizar la imagen. "Eres una luchadora increíble, lo mereces todo", apunta otro.

