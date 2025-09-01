Adiós al cansancio: el alimento estrella que te da energía y ayuda a prevenir la anemia

Sentirse agotada, sin fuerzas o con falta de energía no siempre es cuestión de dormir mal o de tener mucho estrés. A veces, la respuesta está en lo que comemos. Y en este caso, hay un alimento que puede marcar la diferencia: el hígado, una de las fuentes más potentes de hierro.

El secreto de un extra de vitalidad

El hierro es clave para que nuestro cuerpo funcione correctamente, pues participa en la producción de hemoglobina, la proteína que transporta el oxígeno a cada célula. Cuando falta, aparece la temida anemia y con ella la fatiga, el cansancio constante y la falta de concentración. Por eso, los expertos insisten en que no hay que descuidar su aporte en la dieta.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, incluir hígado con cierta frecuencia en el menú es una de las mejores herramientas para prevenir la anemia ferropénica, una de las enfermedades carenciales más comunes en el mundo.

El alimento más completo

Solo 100 gramos de hígado de ternera aportan 6,5 miligramos de hierro, lo que supone más de un tercio de la cantidad diaria recomendada. Pero sus beneficios no se quedan ahí: también es la mayor fuente de vitamina B12, además de contener ácido fólico, vitaminas A, D, B6 y E, así como minerales tan importantes como zinc, potasio o fósforo.

¿Lo mejor? Que si lo combinas con alimentos ricos en vitamina C —como los tomates o las espinacas—, su absorción es todavía mayor. Una forma sencilla de multiplicar sus beneficios.

No es para todos los paladares

Es cierto que el hígado tiene un sabor intenso y no siempre es del gusto de todos. Además, debido a su alto contenido en colesterol, puede no ser recomendable en algunas dietas específicas. En esos casos, existen alternativas igualmente interesantes: carne roja, mariscos como las almejas y ostras, pavo, atún, tofu, legumbres, quinoa o incluso chocolate negro.

La clave para recuperar la energía

Lo que está claro es que introducir alimentos ricos en hierro puede ser el mejor truco para olvidarse del cansancio diario y sentirnos con más fuerza y vitalidad. Una ayuda natural y deliciosa que, además, protege frente a la anemia.