El adiós más doloroso de Estela Grande mientras espera mellizos: “Siempre estarás con nosotros”

El dulce momento que vive Estela Grande, embarazada de mellizos junto a su pareja Juan Iglesias, se ha visto empañado por una triste noticia que la modelo ha querido compartir con sus seguidores. La exconcursante de Gran Hermano VIP se ha despedido de su perro Gant, un miembro más de su familia, con unas palabras cargadas de emoción y dolor.

Un embarazo muy esperado… marcado por la tristeza

Hace apenas un mes, Estela anunciaba que esperaba mellizos, fruto de su relación con el futbolista del Getafe. Un embarazo lleno de ilusión que describía como “la historia más bonita de todas”. Sin embargo, la alegría se ha visto ensombrecida por la inesperada marcha de su fiel compañero de cuatro patas.

“Nuestro perrito… te vas en el momento más feliz de nuestra vida, dejándonos un vacío y un dolor indescriptible”, escribió la modelo en su perfil de Instagram, acompañando sus palabras de tiernas imágenes junto a sus mascotas.

El adiós más duro

En su mensaje, Estela recordaba cómo Gant siempre estuvo a su lado y cómo esperaban que conociera a los “pollitos”, como ella llama a los bebés que vienen en camino. “Eres y serás el mejor perro que podríamos haber tenido… Siempre estarás con nosotros, porque no habrá un día que no te recordemos”, confesaba entre lágrimas virtuales.

Por su parte, Juan Iglesias también se pronunció en redes sociales, dejando ver el dolor de esta pérdida: “Ha sido una noche dura y un despertar aún más… Nos va a costar mucho seguir sin ti, por todo lo que eras para nosotros”.

Un vacío imposible de llenar

El futbolista y la modelo han dejado claro que el cariño hacia su mascota era inmenso, y que siempre formará parte de su familia. Mientras se preparan para la llegada de sus hijos, viven este duelo como una prueba más de la vida.

Con esta despedida, Estela Grande deja patente que, pese a la tristeza, Gant seguirá muy presente en sus recuerdos y en el futuro de la familia que está a punto de crecer.