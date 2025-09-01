En 'Fiesta'
Álex García rompe su silencio con una carta devastadora a Verónica Echegui
El actor rinde homenaje a su expareja tras su muerte a los 42 años
Kevin Rodríguez
Siete días después del fallecimiento de Verónica Echegui, el actor Álex García ha elegido un modo íntimo y conmovedor para despedirse: una carta publicada en El País que refleja no solo su dolor, sino también su inquebrantable admiración por ella.
La misiva arranca con una frase vibrante: “¡Fara frica!”, un lema que compartieron en un momento inolvidable durante un viaje a Rumanía. En esas imágenes de pies llenos de barro y música atronadora, García evoca cómo “amor, llama a amor”, una esencia que siempre vivió junto a ella.
En sus líneas, Álex describe a Verónica como “canal” más que intérprete, alguien que amplificaba los corazones dormidos de quienes la escuchaban. Refleja el impacto de su figura, recordando con dolor y belleza: “Mis ojos han llorado, Vero, han llorado mucho… y también mis pies han bailado sin pensar”.
Con nostalgia y esperanza, García escribe: “Te has tenido que marchar para que una ola de Amor recorra España… Solo quiero que esa ola de Amor continúe en tsunami y apague todos los informativos del mundo”. Es su deseo de que el legado de Echegui trascienda el duelo y se convierta en una fuerza transformadora.
La carta del actor termina con una entrañable promesa: “Seguiré tu hermoso legado, Vero. Sin miedo, descalzo y con Amor”.
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Omar Rozada, el gijonés que ha vuelto a Asturias para dirigir la nave de Amazon en Siero: 'Tenemos ya 1.069 empleados de 43 países
- Una mujer acaba en el hospital tras sufrir una presunta agresión sexual por parte de dos hombres en un barrio de Gijón
- Terrible suceso en Castrillón: muere un hombre de 66 años tras ser empitonado en el pecho por una vaca
- Ángel Lorenzo, presidente de Otea en Gijón: 'La ciudad va a cambiar muchísimo con Naval Azul y la zona del Tostadero
- Muere el guitarrista avilesino Moisés Arnáiz Santos
- Nuevo récord mundial del cabrales: esta es la increíble cantidad que pagó un restaurante ovetense por el queso ganador del Certamen de Arenas
- EN DIRECTO | Ayuso, de visita en Asturias para entregar un premio en Llanes junto a Queipo