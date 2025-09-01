Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En 'Fiesta'

Álex García rompe su silencio con una carta devastadora a Verónica Echegui

El actor rinde homenaje a su expareja tras su muerte a los 42 años

Álex García y Verónica Echegui

Álex García y Verónica Echegui

Kevin Rodríguez

Tenerife

Siete días después del fallecimiento de Verónica Echegui, el actor Álex García ha elegido un modo íntimo y conmovedor para despedirse: una carta publicada en El País que refleja no solo su dolor, sino también su inquebrantable admiración por ella.

La misiva arranca con una frase vibrante: “¡Fara frica!”, un lema que compartieron en un momento inolvidable durante un viaje a Rumanía. En esas imágenes de pies llenos de barro y música atronadora, García evoca cómo “amor, llama a amor”, una esencia que siempre vivió junto a ella.

En sus líneas, Álex describe a Verónica como “canal” más que intérprete, alguien que amplificaba los corazones dormidos de quienes la escuchaban. Refleja el impacto de su figura, recordando con dolor y belleza: “Mis ojos han llorado, Vero, han llorado mucho… y también mis pies han bailado sin pensar”.

Con nostalgia y esperanza, García escribe: “Te has tenido que marchar para que una ola de Amor recorra España… Solo quiero que esa ola de Amor continúe en tsunami y apague todos los informativos del mundo”. Es su deseo de que el legado de Echegui trascienda el duelo y se convierta en una fuerza transformadora.

La carta del actor termina con una entrañable promesa: “Seguiré tu hermoso legado, Vero. Sin miedo, descalzo y con Amor”.

