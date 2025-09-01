Regreso polémico
‘En boca de todos’ arranca temporada con nueva imagen, un polémico fichaje y el conflicto de Sarah Santaolalla en el centro del debate
Nacho Abad regresó al frente del programa con Noelia Núñez como nueva tertuliana y con la polémica que rodea a Sarah Santaolalla como primer asunto de discusión
Carlos Merenciano
‘En boca de todos’ ha estrenado este lunes su quinta temporada en Cuatro. El programa ha regresado con Nacho Abad al frente tras sus vacaciones y con una renovada línea gráfica en logotipo y rótulos. A esta novedad se ha sumado la incorporación de Noelia Núñez, exdiputada del PP en Fuenlabrada, que se suma al equipo de tertulianos después de abandonar la política el pasado mes de julio tras conocerse que falseó su currículum.
El arranque del curso estuvo marcado por el debate sobre Sarah Santaolalla, colaboradora habitual del programa, que hace unos días fue noticia en ‘Mañaneros’ por afirmar que “hay que ser muy idiota” para seguir creyendo en el Partido Popular. Desde el PP interpretaron sus palabras como un insulto a sus votantes y su vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, llegó a exigir su despido de RTVE, comparándola incluso con la trama del caso Koldo.
Nacho Abad y Antonio Naranjo coincidieron en que De los Santos se equivocó y que debería disculparse por sus declaraciones. Naranjo, no obstante, advirtió a la propia Santaolalla de que no se deje “utilizar” para las batallas políticas porque “tú sales también dañada”. Por su parte, Marta Nebot denunció que la colaboradora está siendo señalada “por ser mujer, joven, guapa, llamativa y provocadora”, mientras que Noelia Núñez consideró sus palabras “francamente desafortunadas” y pidió “un poquito de respeto” a los votantes del PP.
El debate cerró con Nacho Abad anunciando que este martes Sarah Santaolalla estará en plató para dar explicaciones, y que ha invitado a Jaime de los Santos para que intervenga y pueda disculparse públicamente con la tertuliana desde el propio programa de Cuatro.
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Omar Rozada, el gijonés que ha vuelto a Asturias para dirigir la nave de Amazon en Siero: 'Tenemos ya 1.069 empleados de 43 países
- Una mujer acaba en el hospital tras sufrir una presunta agresión sexual por parte de dos hombres en un barrio de Gijón
- Terrible suceso en Castrillón: muere un hombre de 66 años tras ser empitonado en el pecho por una vaca
- Ángel Lorenzo, presidente de Otea en Gijón: 'La ciudad va a cambiar muchísimo con Naval Azul y la zona del Tostadero
- Muere el guitarrista avilesino Moisés Arnáiz Santos
- Nuevo récord mundial del cabrales: esta es la increíble cantidad que pagó un restaurante ovetense por el queso ganador del Certamen de Arenas
- EN DIRECTO | Ayuso, de visita en Asturias para entregar un premio en Llanes junto a Queipo