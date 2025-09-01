‘Cibeles’: la canción de Sergio Ramos que incendia las redes con pullas a Florentino y una oleada de memes
Sergio Ramos se estrena como cantante
Lo que parecía un simple capricho del futbolista sevillano se ha convertido en el tema de conversacion del momento. A sus 38 años, Sergio Ramos ha dejado a un lado el balón para probar suerte en la música con ‘Cibeles’, su primer sencillo. Un tema cargado de emoción, ritmos urbanos y toques flamencos que, lejos de pasar desapercibido, ya se comenta en todos los rincones digitales.
Un videoclip con mensaje oculto
El estreno llegaba a las 19:00 del pasado domingo, acompañado de un videoclip sencillo pero directo: Ramos aparece en vaqueros, camiseta de tirantes blanca y rodeado de imágenes de la Fuente de la Cibeles, símbolo por excelencia de las celebraciones madridistas, junto a recuerdos de su etapa en el club blanco. Un escenario que muchos han interpretado como una clara referencia a su abrupta salida del Real Madrid.
Ramos y su “shakirazo” contra Florentino
La letra de la canción no ha pasado inadvertida. Con frases que parecen escritas desde la herida, los fans y detractores coinciden en que Ramos habría lanzado un dardo musical contra Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Las redes no han tardado en reaccionar: cientos de memes circulan comparando esta canción con los temas más directos de Shakira tras su ruptura con Gerard Piqué. “Ramos se ha marcado un shakirazo”, apuntan los usuarios, entre bromas y vítores.
Con productores de renombre
Para dar forma a este arranque musical, el sevillano se ha rodeado de grandes nombres como Ovy On The Drums(colaborador de Karol G y Nicki Minaj) y Yeray Music (compositor para la Mala Rodríguez y JC Reyes). Una apuesta que confirma que Ramos no ha querido dar un paso en falso en este arriesgado salto a la música.
Las redes arden
Mientras algunos aplauden su valentía y destacan que el futbolista “se abre en canal”, otros no perdonan lo que consideran una melodía “simplona” y un videoclip “insulso”. Eso sí, si algo ha conseguido Ramos, ha sido colocarse en el centro de todas las miradas una vez más.
Lo cierto es que, guste más o menos, Sergio Ramos ha sabido reconvertir su salida del Real Madrid en música y volver a ser protagonista de titulares. Y, visto lo visto, este no parece que vaya a ser su último paso como cantante.
