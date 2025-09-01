"Hoy he lanzado un pañal sucio a mi marido": una influencer cuenta lo que no ves en Instagram y es la vida "real" en pareja

"Hoy he tirado un pañal sucio a mi marido". Es la confesión de Marichu Suárez, influencer y madre de tres hijos, que comparte en redes sociales su experiencia sobre la maternidad, la infertilidad y el duelo. De hecho, a esta joven le costó mucho quedarse embarazada. Tanto es así que suele decir que tiene once hijos, "tres en la tierra y ocho en el cielo (siete embriones y un aborto)".

Hace unos días, Marichu Suárez subió una publicación atípica en unas redes sociales en las que todo es felicidad y dar envidia al prójimo. Marichu simplemente contó la verdad: que había discutido con su marido y que le había lanzado un pañal sucio. "Pues sí, como suena. Hoy, entre las prisas, los niños, la lista interminable de cosas que había por hacer y las tropecientas peleas he perdido la paciencia y de repente me he visto lanzándole un pañal sucio a mi marido. Ni romántico, ni ejemplar, ni desde luego nada que vayáis a ver en Instagram. Simplemente real", se sincera en Instagram.

Todos discutimos

"Las parejas discutimos. Todas. A veces por cosas importantes, otras por chorradas (madre mía las chorradas, lo que dan de sí). Y ya cuando el cansancio se acumula... Tormenta fijo", continúa diciendo.

Nada es lo que parece

"Esto lo cuento no por airear trapos, sino porque el otro día cuando me lo preguntó una de vosotras, me llegaron muchos mensajes agradeciendo que lo compartiera, y me sorprendió muchísimo. En las redes sociales parece que las vidas de los demás son perfectas, pero en realidad vemos una parte muuuuy pequeñita, seleccionada, editada... Así que hoy quiero compartiros esto: que en la mía, desde luego, también hay gritos, portazos y pañales voladores (esto último ha ocurrido hoy por primera vez, pero no puedo prometer que sea la última)", confiesa.

Dos personas con carácter

Marichu Suárez sigue con su relato: "No estamos para nada de acuerdo en todo, ambos tenemos mucho carácter, no siempre sabemos comunicarnos bien, y no siempre conseguimos dar lo mejor de nosotros ni respetarnos como quisiéramos. Pero lo guay, familia, es que en medio de todo... seguimos eligiéndonos".

La reconciliación

"Después de cada enfado y cada guerra de orgullos está la reconciliación. A veces tarda más, otras menos, pero ese perdón (no siempre expresado en voz alta, lo reconozco también) llega y nos recuerda que no somos enemigos, sino un imperfecto pero maravilloso equipo. Y esto es sin duda lo más bonito de todo porque en la imperfección aprendemos a amar de verdad. Con conciencia, con esfuerzo, con entrega. Lo volvemos a intentar, porque nada merece más la pena", apostilla.

La influencer termina así: "Así que sí, hoy le he tirado un pañal sucio a mi marido. No me siento orgullosa, pero un tema me ha superado y así ha ocurrido. Durante media hora he pensado que era un verdadero imbécil. Una hora después le estaba mirando embobada por lo mucho que le admiro y le quiero. Dos horas después estábamos partidos de risa juntos. Mañana volveremos a discutir. Y volveremos a empezar. Y así hasta el infinito y más allá".

Oleada de mensajes de apoyo

Tras sus palabras, Marichu Suárez recibió un aluvión de mensajes, todos positivos. "Fuiste muy sincera y valiente para poner lo que realmente son las Redes Sociales! Es super importante, sobre todo para las parejas jóvenes, que vean que no todo y todos los momentos son color de rosa, igual, qué linda pareja!!", escribe una seguidora. "Así son las relaciones, hay q aprender a esquivar los pañales voladores de todos los días", comenta otra. "Lo real es la verdad, viva lo real!", dice otro internauta.