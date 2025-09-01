Irene Rosales, tiene una nueva ilusión tras su separación de Kiko Rivera: “Está muy, muy ilusionada con una persona”

La inesperada ruptura entre Kiko Rivera e Irene Rosales ha dado un nuevo giro en la crónica social de nuestro país. Tras once años de relación, nueve de matrimonio y dos hijas en común, la pareja ha decidido poner fin a su historia de amor. Una decisión firme, tomada “con cariño y respeto”, como explicó la propia Irene en un mensaje breve pero emotivo en Instagram, y que ya se encuentra en proceso de formalizarse legalmente.

Una separación cordial y sin conflictos

Lejos de los habituales enfrentamientos que suelen protagonizar otras parejas del corazón, Irene y Kiko están demostrando una sorprendente cordialidad. Según informó Almudena del Pozo en Fiesta, ya existe un preacuerdo de divorcio redactado y listo para firmarse “de manera inminente”. Ambos han priorizado el bienestar de sus hijas y se muestran unidos en su propósito de que la familia, aunque transformada, siga funcionando.

La nueva ilusión de Irene Rosales

Mientras tanto, la sevillana ya está disfrutando de esta nueva etapa de soltería. Y no lo hace sola. Tal y como apuntó Del Pozo, Irene “está muy, muy, muy, muy, muy ilusionada con una persona”. Una confesión que confirma lo que ya se venía rumoreando desde hace semanas: que la excolaboradora habría encontrado apoyo y complicidad en un hombre cercano a su entorno.

Aunque la identidad de este “amigo especial” no se ha confirmado, en Tardear se emitieron imágenes de Irene compartiendo mesa con un hombre al que algunos medios señalan como un entrenador del gimnasio al que acude. Su entorno, no obstante, insiste en que, de momento, se trata de una amistad que le está devolviendo la sonrisa.

Un futuro en positivo

Lejos de dejarse arrastrar por la polémica, Irene Rosales ha demostrado entereza y madurez. Según Paloma Barrientos, fue ella quien tomó la decisión de separarse, convencida de que era lo mejor para ambos. Hoy, con el apoyo de su familia y la discreta aparición de esta nueva ilusión, Irene afronta con optimismo su nueva vida, dispuesta a escribir un capítulo lleno de calma, estabilidad y, quizás, de amor.