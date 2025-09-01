Lidl se adelanta a las grandes marcas y lanza las zapatillas más buscadas de septiembre por solo 17,99 euros
La cadena alemana sorprende con dos modelos de deportivas low cost
Lidl lo ha vuelto a hacer. La cadena alemana, que en los últimos años ha conseguido transformar sus pasillos en auténticos escaparates de moda asequible, lanza hoy uno de sus productos más esperados: unas zapatillas deportivas para mujer, disponibles en blanco y negro, que combinan comodidad, diseño urbano y un precio imbatible de 17,99 euros.
El diseño que conquista septiembre
Consciente de que el mes de septiembre marca el inicio de nuevas rutinas, Lidl ha apostado por un calzado versátil y actual. El modelo blanco está confeccionado en malla reciclada con detalles en plástico, mientras que el modelo negro, más sobrio, está realizado íntegramente en malla reciclada. Ambos incluyen suela de goma con entresuela de EVA, plantilla acolchada y extraíble e inserto de gel TR que mejora la pisada.
La construcción Strobel, que une directamente la parte superior con la base, aporta una flexibilidad extra, ideal tanto para caminar durante horas como para pequeñas sesiones de ejercicio.
Comodidad y sostenibilidad
Además del diseño y el precio, Lidl ha querido destacar la apuesta sostenible de estas zapatillas, incorporando revestimiento textil reciclado en su interior, suave al tacto y pensado para resistir el uso diario. El clásico cierre de cordones asegura un ajuste perfecto, adaptado a todo tipo de pies.
Un éxito que promete agotarse
Con este movimiento, la compañía demuestra una vez más que la moda práctica, cómoda y accesible también puede marcar tendencia. Las zapatillas ya están disponibles desde hoy en todas las tiendas de España y, visto el revuelo en redes, todo apunta a que se convertirán en uno de los productos estrella del mes.
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Omar Rozada, el gijonés que ha vuelto a Asturias para dirigir la nave de Amazon en Siero: 'Tenemos ya 1.069 empleados de 43 países
- Una mujer acaba en el hospital tras sufrir una presunta agresión sexual por parte de dos hombres en un barrio de Gijón
- Ángel Lorenzo, presidente de Otea en Gijón: 'La ciudad va a cambiar muchísimo con Naval Azul y la zona del Tostadero
- Muere el guitarrista avilesino Moisés Arnáiz Santos
- Nuevo récord mundial del cabrales: esta es la increíble cantidad que pagó un restaurante ovetense por el queso ganador del Certamen de Arenas
- EN DIRECTO | Ayuso, de visita en Asturias para entregar un premio en Llanes junto a Queipo
- ¿Hasta cuándo habrá bonito? El pez del verano se aleja y la flota asturiana, aún con cuota, exprime la pesquería