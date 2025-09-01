Lidl se adelanta a las grandes marcas y lanza las zapatillas más buscadas de septiembre por solo 17,99 euros

Lidl lo ha vuelto a hacer. La cadena alemana, que en los últimos años ha conseguido transformar sus pasillos en auténticos escaparates de moda asequible, lanza hoy uno de sus productos más esperados: unas zapatillas deportivas para mujer, disponibles en blanco y negro, que combinan comodidad, diseño urbano y un precio imbatible de 17,99 euros.

El diseño que conquista septiembre

Consciente de que el mes de septiembre marca el inicio de nuevas rutinas, Lidl ha apostado por un calzado versátil y actual. El modelo blanco está confeccionado en malla reciclada con detalles en plástico, mientras que el modelo negro, más sobrio, está realizado íntegramente en malla reciclada. Ambos incluyen suela de goma con entresuela de EVA, plantilla acolchada y extraíble e inserto de gel TR que mejora la pisada.

La construcción Strobel, que une directamente la parte superior con la base, aporta una flexibilidad extra, ideal tanto para caminar durante horas como para pequeñas sesiones de ejercicio.

Comodidad y sostenibilidad

Además del diseño y el precio, Lidl ha querido destacar la apuesta sostenible de estas zapatillas, incorporando revestimiento textil reciclado en su interior, suave al tacto y pensado para resistir el uso diario. El clásico cierre de cordones asegura un ajuste perfecto, adaptado a todo tipo de pies.

Un éxito que promete agotarse

Con este movimiento, la compañía demuestra una vez más que la moda práctica, cómoda y accesible también puede marcar tendencia. Las zapatillas ya están disponibles desde hoy en todas las tiendas de España y, visto el revuelo en redes, todo apunta a que se convertirán en uno de los productos estrella del mes.