Reencuentro inesperado
Lydia Lozano, en el punto de mira tras su fichaje por '¡De viernes!': trabajará con Santi Acosta después de afirmar que es "el peor presentador"
La colaboradora regresa al prime time de Telecinco en un programa donde coincidirá con el presentador al que criticó duramente en el pasado.
Carlos Merenciano
El regreso de Lydia Lozano a Telecinco y su fichaje por '¡De viernes!' ha sorprendido a muchos espectadores, no solo por su regreso al prime time de Telecinco, sino porque la periodista compartirá espacio con Santi Acosta, a quien en más de una ocasión ha criticado públicamente.
En el pódcast 'La casa de mi vecina', de Nagore Robles en Podimo, Lozano fue tajante: "Para mí, el peor presentador de Telecinco, que no me transmite nada, es Santi Acosta. Parece que está puesto ahí por el alcalde del Ayuntamiento. No disfruta, no se mueve. No le gusta el corazón y se le nota. ¡Si no te gusta el corazón, no lo hagas!". En contraste, elogió a su copresentadora Beatriz Archidona, de la que aseguró que "lo levanta todo".
La tensión entre Lozano y Acosta viene de lejos. En entrevistas posteriores, la colaboradora recordó un episodio durante su etapa en 'Salsa Rosa', cuando, según relató, Acosta la cuestionó en directo: "El último empujón me lo dio Santi Acosta en directo. De muy malas maneras, y sin tener en cuenta que yo era una compañera, puso en duda toda mi valía profesional. Su humillación pública sucedió un sábado y me pasé el domingo y el lunes enteros llorando".
Años después, en su novela 'La venganza de la llorona', Lozano relató que el presentador se disculpó por aquel episodio en un evento privado. Ahora, su fichaje por '¡De viernes!' coloca a ambos de nuevo frente a frente en un plató, en lo que será uno de los reencuentros más comentados de la televisión.
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Terrible suceso en Castrillón: muere un hombre de 66 años tras ser empitonado en el pecho por una vaca
- Omar Rozada, el gijonés que ha vuelto a Asturias para dirigir la nave de Amazon en Siero: 'Tenemos ya 1.069 empleados de 43 países
- Una mujer acaba en el hospital tras sufrir una presunta agresión sexual por parte de dos hombres en un barrio de Gijón
- Ángel Lorenzo, presidente de Otea en Gijón: 'La ciudad va a cambiar muchísimo con Naval Azul y la zona del Tostadero
- Muere el guitarrista avilesino Moisés Arnáiz Santos
- Nuevo récord mundial del cabrales: esta es la increíble cantidad que pagó un restaurante ovetense por el queso ganador del Certamen de Arenas
- Operación delantero, límite medianoche: así llega el Real Oviedo al último día del mercado