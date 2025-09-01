Manu Pascual y Rosa Rodríguez hacen historia en Pasapalabra: la “pareja de oro” del concurso rompe todos los récords

Lo que hasta hace poco parecía imposible ya es una realidad. Manu Pascual y Rosa Rodríguez han marcado un antes y un después en Pasapalabra al protagonizar su duelo número 197, igualando el récord que en su día establecieron Rafa Castaño y Orestes Barbero. Un enfrentamiento épico que los consolida como auténticas leyendas del concurso y que los televidentes ya han bautizado como la “pareja de oro”.

Manu, el nuevo tricentenario

Con 327 roscos a sus espaldas, Manu Pascual se ha convertido en el segundo concursante tricentenario de la historia del programa, solo superado por el incombustible Orestes Barbero. Su temple, su estrategia y su capacidad para mantener la calma lo han convertido en uno de los grandes favoritos de la audiencia. Hasta ahora, ya acumula 204.000 euros, pero sobre todo se ha ganado el cariño y la admiración del público.

Rosa, la reina centenaria

Por su parte, Rosa Rodríguez ha roto otra barrera al convertirse en la primera mujer en alcanzar los 100 duelos. La concursante coruñesa de origen argentino, que debutó en noviembre de 2024, ha logrado ya 104.400 euros y ha demostrado que el plató de Pasapalabra también tiene nuevas heroínas. Su ingenio y su constancia la han convertido en un referente, superando incluso las marcas de históricas como Paz Herrera.

Una pareja imparable

Lo que comenzó como un duelo más se ha transformado en una rivalidad legendaria. Manu y Rosa no solo han empatado en 58 ocasiones, sino que están a punto de llegar a su duelo número 200, algo nunca visto en el concurso. La complicidad y el respeto mutuo entre ambos hacen de cada tarde un espectáculo único que mantiene en vilo a millones de espectadores.

El futuro que les espera

A partir del 1 de septiembre, Manu y Rosa pasarán oficialmente al ranking como la pareja más longeva de la historia de Pasapalabra, superando el récord de Rafa y Orestes. Una gesta que confirma que, cuando se lucha con pasión y disciplina, no existen límites.

La emoción sigue al máximo, y mientras los espectadores sueñan con ver a alguno de los dos llevarse el gran bote, lo cierto es que ya han conquistado un título mucho más valioso: el corazón del público y un lugar eterno en la historia del concurso.