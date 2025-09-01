Mar Flores felicita públicamente a Terelu Campos y deja claro cómo se llevan las consuegras

Mar Flores ha sorprendido este verano con un gesto cargado de cariño hacia Terelu Campos en uno de los días más especiales para la presentadora. Tras regresar de sus vacaciones entre la Costa Amalfitana e Ibiza, la modelo fue captada por las cámaras en el aeropuerto de Madrid dedicándole unas palabras muy significativas a la madre de Alejandra Rubio en su 60º cumpleaños: “Muchas felicidades, Terelu”.

Un mensaje breve, pero que deja patente la cordialidad y el buen entendimiento que existe entre ambas, ahora unidas para siempre tras el nacimiento del pequeño Carlo, hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia.

Una relación que se ha ido estrechando

Aunque en sus inicios Alejandra Rubio fue muy prudente con respecto a la exposición pública de los vínculos con la familia Costanzia, lo cierto es que la llegada de su primer hijo ha reforzado la unión de las dos casas. La complicidad entre Mar y Terelu no es nueva: la presentadora ya reveló que la modelo había tenido un bonito detalle con ella en Navidad, gesto que ambas han sabido mantener como muestra de respeto y cariño mutuo.

Incluso Carlo Costanzia, siempre muy unido a su madre, no dudó en emocionarse cuando acudió a ver a Terelu en su debut teatral en Valladolid, consolidando así ese clima de armonía familiar.

Mar Flores, verano en familia y nuevos proyectos

Además de su papel como abuela primeriza y su tiempo de descanso junto a su hijo en Ibiza —donde coincidió con Alejandra y Carlo—, Mar Flores afronta ahora un nuevo reto profesional. La modelo participará junto a su hijo Cen en DecoMasters, el reality de TVE que reunirá a distintas parejas para enfrentarse a proyectos de decoración y estilo.

Se trata de la primera aventura televisiva que madre e hijo comparten juntos, un proyecto que coincide con un momento de máxima visibilidad mediática para la familia y que promete dar mucho que hablar.

En definitiva, el gesto de Mar Flores hacia Terelu Campos no solo ha sido una felicitación, sino también una prueba pública de que las consuegras mantienen una relación cercana y positiva en esta nueva etapa que ambas viven, ahora marcadas por el papel de abuelas orgullosas.