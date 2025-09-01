Marta Peñate se separa de Tony Spina y comparte un desgarrador mensaje: "Escribo esto con lágrimas en los ojos"

Con el inminente estreno de Supervivientes All Stars 2025, el elenco de concursantes ya pone rumbo a Honduras para vivir una nueva aventura. Entre ellos se encuentra el ex concursante Tony Spina, que vuelve al reality 11 años después de su primera participación.

Marta Peñate, la pareja del influencer italiano y ganadora de la primera edición de All Stars, compartió unas emotivas palabras en sus redes sociales que conmovieron a sus seguidores: "Escribo esto con lágrimas en los ojos: te voy a echar de menos, te pensaré todos los días. No sabes lo duro que se me hace haberme despedido de ti. Nunca lo había vivido en mis carnes", confesó.

Tony Spina, por su parte, también le dedicó unas palabras a Marta Peñate durante su partida hacia Honduras: “Me ha dado mucha pena la despedida de Marta. Siempre es ella la que se va, esta vez me voy yo y… me siento un poco culpable de dejarla sola. Pero bueno, dura poquito, nada es para siempre y en breve estaremos otra vez juntos […] somos amigos, somos novios, somos pareja, así que sí, le voy a echar mucho de menos a ella y a nuestra perrita.”

La despedida se vuelve aún más dura considerando el doloroso momento que atraviesan. Y es que, recientemente anunciaron de manera pública la pérdida de su bebé.

La polémica con Oriana Marzoli

La participacion de Tony Spina ha desatado una oleada de comentarios negativos en redes, muchos relacionados con su vinculación pasada con la influencer Oriana Marzoli. La presión y los ataques han desbordado a Marta, que estalló en un directo de Instagram: "Estoy hasta el gorro de que se metan con mi novio, es un acoso". No solo se defendió de los haters, sino que respondió directamente a Oriana: "Nos va bien en España y no tenemos que ir a otro país a rascar un poco de dinero".

¿Cómo se conoció la pareja?

Ambos coincidieron en La Casa Fuerte donde sintieron una gran conexión que se mantiene a día de hoy. Sin embargo, no fue hasta 2021 cuando oficializaron su relación. Ambos han manifestado en varias ocasiones su deseo de tener un hijo, un proyecto personal en el que llevan un tiempo volcados mediante tratamientos de fertilidad.