Rosa protagoniza una tarde histórica y vence a Manu en el rosco final de Pasapalabra: la locura se desata en plató
La concursante se impone al madrileño en un duelo a muerte por el bote del programa
Tarde de infarto en Pasapalabra. Rosa y Manu siguen protagonizando tardes frenéticas en su incombustible lucha por el bote final de Pasapalabra, que va ya por los dos millones de euros y que por ahora, siguen sin encontrar dueño.
Sin embargo, esta vez, la balanza se ha decantado del lado de Rosa, que se hacía con la victoria y se imponía así a Manu, que tendrá que jugárse su continuidad en el programa en la temida silla azul.
Evolución e historia de Pasapalabra
Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.
A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.
La mecánica del juego
El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.
