Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sofía Suescun se sincera en Tailandia en pleno torbellino mediático: "Los problemas, cuando no pueden resolverse, los dejan fluir"

Sofía Suescun aprovecha su viaje a Tailandia para lanzar una reflexión

Sofía Suescun se sincera en Tailandia en pleno torbellino mediático: &quot;Los problemas, cuando no pueden resolverse, los dejan fluir&quot;

Sofía Suescun se sincera en Tailandia en pleno torbellino mediático: "Los problemas, cuando no pueden resolverse, los dejan fluir"

Lucía Salazar

Lucía Salazar

En plena tormenta de rumores y titulares, Sofía Suescun ha encontrado un inesperado refugio: Tailandia. La televisiva y su pareja, Kiko Jiménez, han decidido poner tierra de por medio tras la presunta infidelidad que la vincula a Juan Faro, noticia que revolucionó el panorama del corazón hace apenas unos días.

Una reflexión que da que hablar

Desde su viaje al país asiático, Sofía no solo ha compartido paradisíacas imágenes, sino también una reflexión que no ha pasado desapercibida. “Me quedo con que los problemas cuando ya no pueden resolverlos los dejan fluir. De ahí que no se enfaden y se toman la vida con mucha filosofía... cómo te sonríen. Es increíble”, confesaba en sus redes, dejando entrever que esta experiencia le está sirviendo de aprendizaje en medio de una de las etapas más delicadas de su vida.

Un viaje marcado por sustos

La escapada no ha estado exenta de incidentes. Primero, un vuelo cancelado por riesgo de accidente en Barajas que les obligó a retrasar el inicio de la aventura. Y ya en Tailandia, un encontronazo con perros salvajes en plena selva que llevó a Kiko a subirse a un árbol para evitar un ataque. A pesar de todo, la pareja se muestra más unida que nunca y decidida a desconectar.

Entre rumores y distancias familiares

Mientras tanto, en España los focos siguen apuntando a la hija de Maite Galdeano. Los rumores de encuentros con Juan Faro, las declaraciones del propio empresario y, sobre todo, su sonado distanciamiento con su madre —con la que incluso habría emprendido acciones legales—, mantienen a Sofía en el ojo del huracán.

Noticias relacionadas y más

Pero ella parece tenerlo claro: ahora toca vivir el presente, sonreír como le han enseñado en Bangkok y dejar que, como dice su nueva filosofía de vida, los problemas fluyan.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
  2. Omar Rozada, el gijonés que ha vuelto a Asturias para dirigir la nave de Amazon en Siero: 'Tenemos ya 1.069 empleados de 43 países
  3. Una mujer acaba en el hospital tras sufrir una presunta agresión sexual por parte de dos hombres en un barrio de Gijón
  4. Terrible suceso en Castrillón: muere un hombre de 66 años tras ser empitonado en el pecho por una vaca
  5. Ángel Lorenzo, presidente de Otea en Gijón: 'La ciudad va a cambiar muchísimo con Naval Azul y la zona del Tostadero
  6. Muere el guitarrista avilesino Moisés Arnáiz Santos
  7. Nuevo récord mundial del cabrales: esta es la increíble cantidad que pagó un restaurante ovetense por el queso ganador del Certamen de Arenas
  8. EN DIRECTO | Ayuso, de visita en Asturias para entregar un premio en Llanes junto a Queipo

Integran un ordenador en una sola fibra textil: no importa si pasa por la lavadora

Integran un ordenador en una sola fibra textil: no importa si pasa por la lavadora

La Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencias por el 'pendrive' a Leire Díez

La Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencias por el 'pendrive' a Leire Díez

Sofía Suescun se sincera en Tailandia en pleno torbellino mediático: "Los problemas, cuando no pueden resolverse, los dejan fluir"

Sofía Suescun se sincera en Tailandia en pleno torbellino mediático: "Los problemas, cuando no pueden resolverse, los dejan fluir"

‘En boca de todos’ arranca temporada con nueva imagen, un polémico fichaje y el conflicto de Sarah Santaolalla en el centro del debate

‘En boca de todos’ arranca temporada con nueva imagen, un polémico fichaje y el conflicto de Sarah Santaolalla en el centro del debate

Leonor tiene su primera toma de contacto con el avión en el que aprenderá a volar: el Pilatus PC-21

Leonor tiene su primera toma de contacto con el avión en el que aprenderá a volar: el Pilatus PC-21

Marta Peñate se separa de Tony Spina y comparte un desgarrador mensaje: "Escribo esto con lágrimas en los ojos"

Marta Peñate se separa de Tony Spina y comparte un desgarrador mensaje: "Escribo esto con lágrimas en los ojos"
Tracking Pixel Contents