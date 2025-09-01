Sofía Suescun se sincera en Tailandia en pleno torbellino mediático: "Los problemas, cuando no pueden resolverse, los dejan fluir"

En plena tormenta de rumores y titulares, Sofía Suescun ha encontrado un inesperado refugio: Tailandia. La televisiva y su pareja, Kiko Jiménez, han decidido poner tierra de por medio tras la presunta infidelidad que la vincula a Juan Faro, noticia que revolucionó el panorama del corazón hace apenas unos días.

Una reflexión que da que hablar

Desde su viaje al país asiático, Sofía no solo ha compartido paradisíacas imágenes, sino también una reflexión que no ha pasado desapercibida. “Me quedo con que los problemas cuando ya no pueden resolverlos los dejan fluir. De ahí que no se enfaden y se toman la vida con mucha filosofía... cómo te sonríen. Es increíble”, confesaba en sus redes, dejando entrever que esta experiencia le está sirviendo de aprendizaje en medio de una de las etapas más delicadas de su vida.

Un viaje marcado por sustos

La escapada no ha estado exenta de incidentes. Primero, un vuelo cancelado por riesgo de accidente en Barajas que les obligó a retrasar el inicio de la aventura. Y ya en Tailandia, un encontronazo con perros salvajes en plena selva que llevó a Kiko a subirse a un árbol para evitar un ataque. A pesar de todo, la pareja se muestra más unida que nunca y decidida a desconectar.

Entre rumores y distancias familiares

Mientras tanto, en España los focos siguen apuntando a la hija de Maite Galdeano. Los rumores de encuentros con Juan Faro, las declaraciones del propio empresario y, sobre todo, su sonado distanciamiento con su madre —con la que incluso habría emprendido acciones legales—, mantienen a Sofía en el ojo del huracán.

Pero ella parece tenerlo claro: ahora toca vivir el presente, sonreír como le han enseñado en Bangkok y dejar que, como dice su nueva filosofía de vida, los problemas fluyan.