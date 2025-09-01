Las sorprendentes palabras de Gloria Camila sobre su reencuentro con Kiko Jiménez en "Supervivientes": "Por favor"
La hija de Rocío Jurado concursó con su ex en una anterior edición
Ha sido este lunes 1 de septiembre cuando la influencer y el resto de sus compañeros han tomado su vuelo hacia Honduras. Su novio, Álvaro García, la ha acompañado hasta el aeropuerto para despedirse de ella con un tierno beso, un gesto recogido por las cámaras de la agencia “Europa Press”. Gloria Camila ha confesado a los reporteros que “me da mucha pena” dejar en España a sus seres queridos, pero también afronta con emoción e ilusión su nueva aventura hondureña.
La última vez que Gloria Camila pisó los Cayos Cochinos lo hizo junto a Kiko Jiménez, su pareja por aquel entonces. No obstante, lejos de mostrarse como una pareja idílica, lo cierto es que protagonizaron constantes idas y venidas, discusiones y ataques de celos que hicieron que su relación fuera cuestionada por diferentes colaboradores de televisión. La hija de Rocío Jurado fue expulsada a la décima semana, pero más adelante, regresó a los Cayos para visitar a su chico, momento que el gaditano aprovechó para pedirle matrimonio a la joven. Esta no dudó en aceptar su propuesta, aunque lo cierto es que jamás se llevó a cabo porque su romance terminó tan solo dos años después, concretamente en 2019.
Ahora, Gloria Camila regresa a la isla sola y podría decirse que lo hará en forma de venganza hacia Kiko, ya que lo hace justo en un momento en el que el influencer se encuentra en el punto de mira por su relación con Sofía Suescun. Es por ello por lo que, después de mucho tiempo, la hermana de José Fernando tendrá una oportunidad de oro para hablar todo lo que ella considere delante de las cámaras sobre su relación con Kiko, a quien incluso llegó a denunciar por presunto maltrato psicológico.
