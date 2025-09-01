Sorpresa en Supervivientes: este es el concursante que nadie esperaba y que se ha colado en el casting definitivo

Una nueva edición de 'Supervivientes' da el pistoletazo de salida y los consurantes del 'All Stars' ya han puesto rumbo a Honduras para disfrutar al máximo de esta experiencia única y hacer disfrutar también al público con sus entresijos. En esta ocasión las cámaras de Europa Press captaban el momento en el que los nuevos concursantes llegaban al aeropuerto de Madrid para embarcar en el avión con destino a esta nueva aventura.

Todos muy sonrientes, cómplices y con ganas de vivir esta experiencia de nuevo tras su paso por las anteriores ediciones, Alejandro Albalá, Carlos Alba, Elena Roríguez, Gloria Camila Ortega, Miri Péreez Cabrero, Jessica Bueno, Rubén Torres, Sonia Monroy, Tony Spina, Fani Carbajo, Noel Bayarri y Kike Calleja llegaban cargados con varias maletas con todas sus pertenencias antes de pasar por el control.

"Me ha dado pena porque es por fuerzas mayores. No es porque algo que ella haya querido. Entonces, claro, espero que todo esté bien. Le deseo mucho ánimo, mucha fuerza. Y bueno, ya se casara cuando esté todo más tranquilo" comentaba Tony Spina cuando le preguntaban por la cancelación de la boda de su ex pareja Makoke. En cuanto a su actual pareja, Marta Peñate, comentaba: "Me ha dado penita la despedida porque siempre es ella la que se va. Yo estoy pero ahora me siento como un poco culpable de dejarla sola".

Por su parte, Alejandro Albalá le deseaba lo mejor a Kiko Rivera e Irene Rosales tras su separación: "A los dos, a los dos. Les tengo mucho cariño y ya lo digo, que les mando mis mejores deseos para los dos". Lo mismo hacía con la que un día fue su pareja, Isa Pantoja: "Yo solo espero que le vaya muy bien y que todo le siga así".

Al igual que sucedía con el resto de sus compañeros, Kike Calleja también reconocía que su despedida de Raquel Abad había sido muy dura: "Nos ha costado bastante, pues, emoción, palabras bonitas y pensando en el reencuentro cuando tenga que ser, y pillarlo. Mira, dijimos segunda luna de miel". Para su íntima amiga Terelu Campos, Kike solo tenía palabras de cariño coincidiendo con su 60 cumpleaños: "Si viniera Terelu a visitarnos, sería una gran alegría. Yo la verdad es que solamente puedo tener palabras de agradecimiento por las palabras que siempre tiene hacia mí. Hoy es su cumpleaños, es un día muy bonito".

Concursante sorpresa

Aunque sin duda, uno de los nombres que no estaba en las quinielas y que seguro dará que hablar es el de Alejandro Albalá. El exmarido de Isa Pantoja y exnovio de Sofía Suescun ha vuelto a poner sumbo a Honduras con el objetivo de conseguir alzarse con la victoria en Supervivientes All Stars. Y es que ahora, además de por sus hazañas en los Cayos Cochinos, el exsuperviviente será también protagonista precisamente por su idilio con la hija de Maite Galdeano, quien ha vuelto a estar en el foco mediático tras destaparse su romance con Juan Faro mientras estaba con Kiko Jiménez.