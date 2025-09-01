‘Supervivientes All Stars’: la lista definitiva de concursantes confirmados

El próximo jueves 4 de septiembre los Cayos Cochinos volverán a convertirse en escenario de luchas, alianzas y traiciones con el estreno de la segunda edición de ‘Supervivientes All Stars’. Telecinco y Cuarzo TV ya han puesto toda la maquinaria en marcha y poco a poco van desvelando los nombres de los famosos que, una vez más, saltarán desde el helicóptero para poner a prueba su resistencia física y mental.

Viejos conocidos, nuevas oportunidades

La gran novedad de esta edición es que el casting no se ha centrado únicamente en exfinalistas. Esta vez, Mediaset ha decidido dar una segunda oportunidad a concursantes que, aunque no llegaron a la final en su día, dejaron huella en el reality. Un aliciente extra que promete emoción desde el primer minuto.

Entre los confirmados, destacan Gloria Camila Ortega, que vuelve ocho años después de su paso por la isla junto a su ex, Kiko Jiménez; Jessica Bueno, que regresa al foco mediático tras su paso por GH VIP y sus turbulentas relaciones sentimentales; o Iván González, que ya ha confesado que, aunque prometió no regresar nunca más, no ha podido resistirse a la aventura.

Los regresos más esperados

La lista de concursantes es de lo más variada y sorprendente. Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero, vuelve con energías renovadas a sus 50 años, mientras que Sonia Monroy promete espectáculo con su objetivo claro de superar su marca de 84 días en 2011.

También se suma Kike Calleja, reportero habitual de Telecinco que intentará borrar la imagen de su temprana expulsión en la edición pasada. Y otro regreso sonado es el de Carlos Alba, que en 2021 tuvo que abandonar por lesión, quedándose a las puertas de la final.

El toque de emoción y rivalidad

Las sorpresas no acaban ahí: Tony Spina, pareja de Marta Peñate, llega dispuesto a seguir la estela ganadora de su novia; mientras que Fani Carbajo, conocida por La isla de las tentaciones, quiere mostrar la nueva vida que lleva como madre de dos hijos.

En la lista también brillan nombres como Miri Pérez-Cabrero, que viene de rozar la final el año pasado, o Alejandro Albalá, quien busca en esta aventura un protagonismo alejado de sus mediáticas exparejas.

Los favoritos del público

No podían faltar concursantes que ya demostraron ser auténticos supervivientes, como Rubén Torres, subcampeón en 2024, que regresa con sed de revancha. Y para los nostálgicos, el reality recupera a Noel Bayarri, que vuelve una década después de su primera experiencia en Honduras, dispuesto a demostrar que sigue siendo pura energía.

Una edición que promete

Con Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda y Laura Madrueño como maestros de ceremonias, esta edición de Supervivientes All Stars promete convertirse en una de las más intensas y emocionantes de la historia. Traiciones, romances, pruebas imposibles y noches de confesiones en la playa: todo está servido para un septiembre televisivo que dará mucho que hablar.