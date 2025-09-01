Tensión en Pasapalabra después de lo sucedido con este invitado en plató: abandona su sitio y acaba entre el público

En Pasapalabra siempre se viven momentos de los más inesperados. Desde ver a Rosa dejando su silla para ponerse a bailar tras adivinar una canción en "La Pista" a Manu arrancándose a cantar o cerrando el programa con una de sus rimas.

Pero, los invitados que acompañan cada tarde a los concursantes no se quedan atrás y también suelen regalar auténticos momentazos.

Esta vez, ha sido Poty el que dejaba a todos sin palabras al no aparecer en su silla justo cuando iba a comenzar "La Pista". Así, la cámara ha enfocado un asiento vacío, el de el coreógrafo, y le ha encontrado después... ¡sentado entre el público!

El coreógrafo ha demostrado ser un gran seguidor del concurso porque se ha puesto a charlar con el espectador sentado en el Dancing Corner.

Poty se salta el guion: abandona su silla… ¡y aparece entre el público de Pasapalabra! https://t.co/x3oJQvGHyz #Pasapalabra — Pasapalabra (@PasapalabraA3) August 27, 2025

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.