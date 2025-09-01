Terelu Campos marca límites a Alejandra Rubio sobre la exposición de su nieto Carlo: “Si las haces, que sean solo sobre ti”

Terelu Campos vivió uno de los cumpleaños más especiales de su vida. La colaboradora de Fiesta celebró sus 60 años en pleno directo y lo hizo acompañada de la mejor sorpresa: la inesperada aparición de su hija, Alejandra Rubio, que quiso homenajearla con una entrevista de lo más sincera y emotiva.

Entre bromas y confidencias, madre e hija se abrieron como nunca frente a las cámaras, abordando uno de los temas más delicados para ambas: la exposición mediática del pequeño Carlo, hijo de Alejandra y su pareja Carlo Costanzia.

El consejo más sincero de Terelu a su hija

Durante su charla, Alejandra pidió consejo a su madre sobre la maternidad. Terelu, sin dudarlo, le confesó: “Te aconsejaría que fueras una madre más presente de lo que yo fui. Yo cuidé mucho mi libertad y mi vida como mujer, pero ahora creo que lo más importante es no perderse nada de tu hijo”.

Unas palabras que emocionaron a Alejandra, quien se mostró muy receptiva ante las recomendaciones de su madre, aunque también sacó su lado divertido preguntándole si la considera una hija “porculerilla”. Terelu, entre risas, no dudó en admitirlo: “Sí, sin duda. Has sido más complicada que yo y, a veces, te intercambias el puesto con tu tía Carmen”.

La firme petición de Terelu sobre Carlo

El momento más comentado llegó cuando Alejandra quiso saber si acabará, como sus tías y su madre, en las portadas de las revistas del corazón. Terelu fue clara y contundente: “Me encantaría que todos conocieran lo maravilloso que es mi nieto, pero si haces portadas, que sean solo sobre ti, no hablando de otras personas”.

Con esta declaración, la presentadora dejó claro que no quiere ver al pequeño Carlo expuesto mediáticamente.

La postura firme de Alejandra

Lejos de dejar la duda en el aire, Alejandra despejó cualquier especulación: “Es impensable que yo haga una portada con mi hijo. Respeto a quien lo hace, pero es mi hijo y es una decisión que ya tenemos tomada”.

La hija de Terelu remarcó que tanto ella como Carlo Costanzia están totalmente de acuerdo en proteger la intimidad de su bebé, que cumplirá su primer año en diciembre.

Así, madre e hija demostraron que, pese a las diferencias de carácter, comparten un mismo objetivo: proteger y cuidar al pequeño Carlo por encima de todo.