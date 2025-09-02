Adara Molinero regresa a Supervivientes All Stars 2: "Este es mi año y no pienso fallar"

Después de un año alejada de la isla, Adara Molinero regresa a Supervivientes All Stars 2, confirmando lo que los fans llevaban especulando semanas. “Vuelvo para darlo todo, este es mi año”, aseguró en la presentación del casting, dejando claro que aprovechará esta segunda oportunidad.

Su regreso no ha estado exento de polémica. Muchos recuerdan su abrupta retirada de la primera edición All Stars 2024, causada por una reacción alérgica que generó rumores sobre su capacidad para afrontar la presión del reality. Adara, consciente de las críticas, asegura sentirse más fuerte y liberada emocionalmente tras meses de terapia.

Pero la vuelta de la influencer trae más sorpresas. Este año compartirá isla con su madre, Elena Rodríguez, lo que promete tensiones y momentos emotivos. Los seguidores ya especulan sobre posibles alianzas, conflictos familiares y la estrategia que adoptará Adara para imponerse entre los 14 concursantes confirmados.

La disparata petición de Adriana Molinero a sus seguidores: "Me da miedo" / Instagram de Adara Molinero @adara_molinero

Mediaset no ha escatimado en el casting y la edición promete pruebas extremas: saltos desde helicóptero, retos de apnea, tormentas, pesca y la icónica “noria infernal” pondrán a prueba la resistencia física y emocional de los concursantes. La expectación crece mientras la audiencia se pregunta si Adara logrará superar su anterior participación y llegar a la final.

La edición se estrena el jueves 4 de septiembre de 2025, con galas los martes, jueves y domingos en Telecinco, dejando a los espectadores con la promesa de drama, emoción y revelaciones que solo un All Stars puede ofrecer.

¿Quién es Adara Molinero?

Adara Molinero es influencer y ganadora de Gran Hermano VIP 7, además ha participado en Supervivientes 2023 y en la primera edición All Stars 2024. Su vida privada, sus romances mediáticos y su carácter la han convertido en un personaje recurrente en prensa rosa.

¿Qué más se sabe de esta nueva edición?

La segunda edición de Supervivientes All Stars reúne a los concursantes más polémicos y mediáticos de anteriores temporadas: Jessica Bueno, Gloria Camila, Iván González, Elena Rodríguez, Sonia Monroy, Carlos Alba, Kike Calleja, Fani Carbajo, Rubén Torres, Alejandro Albalá, Miri, Noel Bayarri, Tony Spina y Adara completan el elenco. Se esperan pruebas extremas, estrategias de supervivencia, alianzas y enfrentamientos que prometen dejar a la audiencia pegada al televisor.