Los cinco trucos virales de TikTok que te harán viajar más barato en septiembre

Septiembre ya no es solo el mes de la vuelta al cole y la rutina: cada vez más españoles lo eligen para disfrutar de sus vacaciones. Pero con la inflación apretando el bolsillo y los precios de vuelos y hoteles por las nubes, ahorrar se ha convertido en la prioridad número uno. ¿La buena noticia? TikTok tiene la respuesta. Los expertos de Chollometro han compartido en la red social cinco trucos que ya son virales y que prometen cambiar tu forma de viajar sin dejar la cartera temblando.

Escalas que se convierten en vacaciones dobles

¿Dos destinos por el precio de uno? Sí, es posible. Varias aerolíneas ofrecen stopovers gratuitos en países como Islandia, Turquía o Catar. Esto significa que, si tu vuelo hace escala, puedes prolongarla y aprovechar para conocer otra ciudad sin pagar más. Incluso algunas compañías incluyen transporte gratis y descuentos en hoteles.

Destinos de interior, la opción más inteligente

Olvida la masificación y los precios desorbitados de la costa. Balnearios de montaña, escapadas rurales o ciudades de interior ofrecen alternativas mucho más económicas y con el mismo encanto. Según Chollometro, se pueden encontrar planes con alojamiento y spa por poco más de 100 euros.

Paquetes vacacionales: el gran tapado

Aunque muchos los asocian con el turismo de masas, los paquetes pueden ser una auténtica ganga. Viajes de siete días a destinos internacionales con vuelos y hoteles incluidos por precios hasta un 30% más bajos que contratando todo por separado son más comunes de lo que imaginas.

La tecnología, tu mejor aliada

El móvil puede convertirse en tu mejor compañero de viaje (y de ahorro). Desde usar el iPhone para convertir divisas en segundos hasta integrar códigos de vuelo en la app de notas para seguir la información en tiempo real, la tecnología evita gastos extra y errores innecesarios.

Jet lag bajo control

Dormir mal o pasar dos días desorientado tras un vuelo largo puede salir caro en tiempo y en dinero. Existen aplicaciones que te indican cuándo descansar, hidratarte o tomar cafeína para minimizar el impacto del jet lag y aprovechar al máximo cada jornada.

Con estos trucos virales, el ahorro está asegurado sin renunciar al placer de unas vacaciones inolvidables.