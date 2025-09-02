Cristina Pedroche reaparece tras mes y medio de silencio con una confesión inesperada: “En este tiempo solo he estado en casa, con moño y dando teta”

Después de mes y medio de absoluto silencio en redes, Cristina Pedroche ha reaparecido con un mensaje sincero y lleno de naturalidad que ha conmovido a sus seguidores. La presentadora, que dio a luz el pasado 17 de julio a su segundo hijo, Isai, fruto de su matrimonio con el chef Dabiz Muñoz, decidió tomarse un descanso del universo 2.0 para centrarse por completo en su familia y en el cuidado de sus dos pequeños.

Frente a la exposición pública que acompañó su primera maternidad —cuando compartió incluso su dura lucha contra la depresión posparto—, esta vez Pedroche optó por vivir el proceso de manera íntima y sin mostrar cada detalle. Y parece que la estrategia le ha funcionado: “Me ha venido muy bien el haber estado este tiempo solo viviendo mi vida, sin ver nada más, sin compararme con nadie, dándome mis tiempos… Algún momento de bajón he tenido, pero nada que ver con la otra vez”, confesaba.

Para su regreso, Pedroche no eligió una foto producida ni preparada: subió una imagen casera en la que refleja su vida actual, entre pañales, pijamas manchados de leche y largas horas de lactancia en tándem con sus dos hijos. “En este tiempo solo he estado en casa, con moño y dando teta”, revelaba con la sinceridad que la caracteriza.

La reacción de sus seguidores no se hizo esperar: miles de mensajes de apoyo inundaron su perfil celebrando su regreso y su transparencia. Eso sí, Pedroche también tuvo unas palabras para sus detractores: “A los que me habéis estado criticando y mandando odio aún cuando no subía nada, quizás deberíais apuntaros a algún curso o algo ahora que estamos en septiembre, que parece que os sobra el tiempo”.

Consciente de que su figura siempre genera opiniones encontradas, la presentadora zanjó con un mensaje conciliador: “Gracias a todos, a los que me deseáis el bien y el mal, os mando un abrazo muy fuerte y mucho amor”.