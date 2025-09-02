La inesperada confesión de Roberto Leal sobre Manu en Pasapalabra: “Es un orgullo”

El plató de Pasapalabra vivió este lunes una de esas jornadas que quedarán grabadas en la memoria televisiva. Lo que parecía un programa más se transformó en un momento histórico cuando Roberto Leal interrumpió la presentación para hacer una revelación inesperada sobre Manu Pascual y Rosa Rodríguez, los dos concursantes que se han convertido en protagonistas absolutos de esta etapa del concurso.

"Pido un fortísimo aplauso porque Rosa y Manu están protagonizando desde hoy el duelo más longevo de toda la historia de Pasapalabra", anunció el presentador, mientras el público estallaba en aplausos. Y no era para menos: con 198 programas enfrentados, ambos han superado la marca que hasta ahora ostentaban Rafa Castaño y Orestes Barbero.

"Es un orgullo": la dedicatoria de Roberto Leal no ocultó su emoción al dedicar unas sentidas palabras a la pareja televisiva del momento: "Es un orgullo, sobre todo tener gente tan joven detrás de esos atriles. El bote está ahí, pero la verdad es que sois ejemplares". Un reconocimiento que puso en pie al público y que arrancó sonrisas llenas de emoción a los propios concursantes.

Manu y Rosa reaccionan al récord

Tras la confesión del presentador, Rosa fue la primera en reaccionar: "Es una absoluta locura", dijo aún incrédula por haber alcanzado un hito televisivo de tal magnitud. Manu, fiel a su estilo, optó por el humor: "Jamás pensé que íbamos a llegar tan lejos… pero aquí estamos, ¡y aún con ganas!".

Ambos dejaron claro que, más allá de la rivalidad, la complicidad y el respeto mutuo han sido claves para mantener viva la expectación durante tantos programas.

Un nuevo capítulo en la historia del concurso

La superación del récord no es solo una cifra. Marca un cambio de ciclo en la historia del programa y consolida a Rosa y Manu como referentes de una generación de concursantes que han sabido conquistar al público con ingenio, carisma y perseverancia.

Con este récord en el bolsillo, la pregunta ahora es inevitable: ¿quién de los dos conseguirá finalmente hacerse con el ansiado bote?