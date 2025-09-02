Jessica Bueno, entre lágrimas, rupturas y polémicas: así afronta su año más difícil antes de ‘Supervivientes All Stars’

La modelo inicia su aventura en Honduras tras un 2025 marcados por la ruptura con Luitingo, sus enfrentamientos con Jota Peleteiro y nuevos desafíos familiares.

Un regreso cargado de simbolismo

Jessica Bueno fue la primera confirmada de Supervivientes All Stars, un reto que llega en un momento crucial para su vida. Han pasado 14 años desde que en Honduras conociera a Kiko Rivera y su vida cambiara por completo. Ahora, en pleno torbellino personal, la modelo regresa al mismo escenario con la esperanza de resetear su presente: “Lo hago por mis hijos. Ha sido un año muy difícil en cuanto a cambios”, confesaba en una emotiva carta de despedida.

La ruptura con Luitingo: de cómplices a desconocidos

El inicio de 2025 estuvo marcado por el fin de su relación con Luitingo, surgida en Gran Hermano VIP 8. Tras meses de gestos de complicidad, viajes románticos y una historia que parecía afianzada, en febrero la pareja confirmaba su separación. Jessica, rota en ¡De viernes!, reconocía que el distanciamiento fue inevitable: “Era mi mejor amigo, mi desahogo… y escucharle hablar así me duele en el alma”. La modelo defendía el mutuo acuerdo y la implicación de ambos, pero admitía que “no es fácil con tres niños”.

Un divorcio envenenado con Jota Peleteiro

Si con Luitingo optó por la cordialidad, con Jota Peleteiro la historia es distinta. El padre de dos de sus hijos arremetió públicamente contra ella, asegurando que la situación “se estaba convirtiendo en una obsesión” peligrosa para los pequeños. Jessica, cansada de los reproches, estalló al escuchar ciertas acusaciones: “¿En qué cabeza cabe que el padre de tus hijos vaya a dejar pastillas para dormir? Eso es una barbaridad”. Ni el acuerdo de divorcio ni los 15.000 euros mensuales pactados han logrado aliviar la tensión.

Viejas heridas con Kiko Rivera

El destino quiso que justo antes de poner rumbo a Honduras estallara la bomba: la separación de Kiko Rivera e Irene Rosales, noticia que Jessica prefirió esquivar. “Lo único que nos une es nuestro hijo y de eso hablamos”, respondía con frialdad a los reporteros. Una frase que refleja la distancia actual con quien un día fue su gran amor y padre de su primogénito.

Un salto al vacío personal y televisivo

Con todas estas heridas recientes, Jessica afronta Supervivientes All Stars como una catarsis. Su mayor miedo será la distancia con sus hijos, pero también la oportunidad de cerrar un círculo que comenzó en 2011. Un regreso cargado de simbolismo, donde el reto profesional se mezcla con el personal: demostrar que, pese a todo, sigue en pie.