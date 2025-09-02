Kiko Rivera e Irene Rosales toman caminos separados: ella estrena ilusión y él mantiene desde hace años un romance en secreto
Lo que parecía una separación tranquila se ha convertido en el nuevo terremoto
La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales, anunciada hace apenas una semana, ha dado un giro inesperado: mientras ella vuelve a sonreír junto a un misterioso hombre, él estaría implicado en una relación secreta que habría mantenido durante años.
Irene, cada vez más ilusionada
La sevillana continúa instalada en la casa de Castilleja de la Cuesta junto a sus dos hijas, pero lejos de mostrarse abatida, Irene Rosales parece atravesar un buen momento personal. Según fuentes cercanas, la excolaboradora de televisión está “muy, muy ilusionada” con alguien que habría llegado para devolverle la sonrisa.
Las imágenes emitidas en TardeAR mostraron a Irene disfrutando de una cita con un joven desconocido, con gestos de complicidad y coqueteo. Más tarde, en Vamos a ver, se apuntó a que el hombre en cuestión sería un monitor de su gimnasio, alguien que ha estado a su lado durante las crisis con Kiko y con quien mantiene un vínculo de confianza.
Kiko y su relación oculta
Por su parte, Kiko Rivera tampoco estaría atravesando en soledad esta nueva etapa. En el programa Fiesta aseguraron que el DJ habría mantenido durante siete años una relación paralela con otra mujer.
Según el testimonio de un confidente, todo comenzó en 2018, y la relación habría perdurado a lo largo de los años pese a su matrimonio con Irene. “Ella sabía que él estaba casado, pero se comportaban como una pareja normal, quedaban y mantenían contacto constante”, desveló.
El colaborador Saúl Ortiz incluso relató un episodio vivido en Nueva York, donde fue testigo directo de la complicidad entre Kiko y esta misteriosa mujer: “No se cortaba, estaban de la mano y todos los presentes hicimos un pacto de silencio”.
El divorcio, cada vez más cerca
Mientras tanto, el acuerdo de divorcio entre Kiko e Irene ya estaría prácticamente cerrado y listo para firmarse. Ambos han apostado por la cordialidad y el entendimiento, priorizando el bienestar de sus dos hijas, pero lo cierto es que sus caminos ya parecen haber tomado direcciones muy distintas.
