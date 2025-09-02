Lamine Yamal y Nicki Nicole: ¿ruptura confirmada o simple rumor?
El inesperado gesto en redes de Lamine Yamal ha desatado rumores de ruptura con Nicki Nicole
El romance sorpresa del verano entre Lamine Yamal (18), estrella del FC Barcelona, y la cantante argentina Nicki Nicole (25) parece haber llegado a su fin… o al menos así lo creen sus seguidores. Y todo por un detalle aparentemente insignificante, pero que ha desatado un huracán en redes sociales: una foto “fantasma” que desapareció de Instagram.
El futbolista y la artista habían dado pistas de su complicidad en eventos muy significativos. Ella no faltó al sonado 18º cumpleaños de Yamal, y él estuvo presente en la fiesta de los 25 de la cantante. De ahí surgió aquella famosa imagen que muchos señalaron como la “confirmación oficial” de su relación. Pero ahora, con la llegada del otoño, todo apunta a que la intensidad veraniega se ha desvanecido.
La foto que lo cambió todo
La polémica estalló cuando los fans notaron que Yamal habría borrado de su perfil una fotografía junto a Nicki. Para unos, la prueba irrefutable de que la relación se terminó; para otros, un invento colectivo, ya que aseguran que esa foto jamás llegó a publicarse. En medio de este caos digital, incluso imágenes creadas con inteligencia artificial han alimentado la confusión, circulando como si fueran reales y avivando la teoría de la ruptura.
¿Amor fugaz o historia inconclusa?
En redes se libra una auténtica batalla: unos se burlan de la corta duración del idilio, otros defienden lo bonito que fue mientras duró. Nadie logra ponerse de acuerdo en si siguen juntos o si el romance fue solo una chispa veraniega.
Lo cierto es que, entre fotos borradas, rumores y supuestas pruebas, lo único confirmado es el poder de la pareja para generar conversación. Porque, como suele ocurrir en la era digital, las matemáticas del amor son tan volátiles como un “unfollow” en Instagram.
