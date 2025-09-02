Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lamine Yamal y Nicki Nicole: ¿ruptura confirmada o simple rumor?

El inesperado gesto en redes de Lamine Yamal ha desatado rumores de ruptura con Nicki Nicole

Lamine Yamal y Nicki Nicole: ¿ruptura confirmada o simple rumor?

Lamine Yamal y Nicki Nicole: ¿ruptura confirmada o simple rumor? / @lamineyamal en Instagram

Lucía Salazar

Lucía Salazar

El romance sorpresa del verano entre Lamine Yamal (18), estrella del FC Barcelona, y la cantante argentina Nicki Nicole (25) parece haber llegado a su fin… o al menos así lo creen sus seguidores. Y todo por un detalle aparentemente insignificante, pero que ha desatado un huracán en redes sociales: una foto “fantasma” que desapareció de Instagram.

El futbolista y la artista habían dado pistas de su complicidad en eventos muy significativos. Ella no faltó al sonado 18º cumpleaños de Yamal, y él estuvo presente en la fiesta de los 25 de la cantante. De ahí surgió aquella famosa imagen que muchos señalaron como la “confirmación oficial” de su relación. Pero ahora, con la llegada del otoño, todo apunta a que la intensidad veraniega se ha desvanecido.

La foto que lo cambió todo

La polémica estalló cuando los fans notaron que Yamal habría borrado de su perfil una fotografía junto a Nicki. Para unos, la prueba irrefutable de que la relación se terminó; para otros, un invento colectivo, ya que aseguran que esa foto jamás llegó a publicarse. En medio de este caos digital, incluso imágenes creadas con inteligencia artificial han alimentado la confusión, circulando como si fueran reales y avivando la teoría de la ruptura.

¿Amor fugaz o historia inconclusa?

En redes se libra una auténtica batalla: unos se burlan de la corta duración del idilio, otros defienden lo bonito que fue mientras duró. Nadie logra ponerse de acuerdo en si siguen juntos o si el romance fue solo una chispa veraniega.

Noticias relacionadas y más

Lo cierto es que, entre fotos borradas, rumores y supuestas pruebas, lo único confirmado es el poder de la pareja para generar conversación. Porque, como suele ocurrir en la era digital, las matemáticas del amor son tan volátiles como un “unfollow” en Instagram.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Ruta del Cares, bajo mínimos, apenas suma unas decenas de visitantes: 'Está siendo un palo muy gordo
  2. Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
  3. Terrible suceso en Castrillón: muere un hombre de 66 años tras ser empitonado en el pecho por una vaca
  4. Operación delantero, límite medianoche: así llega el Real Oviedo al último día del mercado
  5. Una asturiana y su hijo, en estado grave tras chocar contra un camión en Guadalajara
  6. La Guardia Civil evacúa en helicóptero a dos participantes del Trail de Ubiña, en Lena
  7. Blanca Fernández, alcaldesa de barrio: 'Ya tocaba que la gran inversión se hiciera aquí, Ventanielles se ha revalorizado
  8. Una mujer acaba en el hospital tras sufrir una presunta agresión sexual por parte de dos hombres en un barrio de Gijón

Villaviciosa apura los preparativos para las fiestas de El Portal: programación cerrada y novedades en la comida del día del socio

Villaviciosa apura los preparativos para las fiestas de El Portal: programación cerrada y novedades en la comida del día del socio

Récord absoluto en Pasapalabra: Manu y Rosa no se creen que ya sean la pareja de concursantes más longeva de la historia

Récord absoluto en Pasapalabra: Manu y Rosa no se creen que ya sean la pareja de concursantes más longeva de la historia

Vuelta al cole 2025: ¿Es el calzado respetuoso o barefoot bueno para los niños?

Vuelta al cole 2025: ¿Es el calzado respetuoso o barefoot bueno para los niños?

EN IMÁGENES: Así celebra Valdesoto la concesión del premio Pueblo Ejemplar de Asturias 2025

EN IMÁGENES: Así celebra Valdesoto la concesión del premio Pueblo Ejemplar de Asturias 2025

El escritor David Uclés participará este mes en un retiro literario en Quintes

El escritor David Uclés participará este mes en un retiro literario en Quintes

Adoptar un perro podría ser el mejor antídoto contra la soledad, según los expertos

Adoptar un perro podría ser el mejor antídoto contra la soledad, según los expertos

Detenidos 16 ocupantes del cayuco rescatado en agosto al sur de Gran Canaria en el que murieron decenas de personas

Detenidos 16 ocupantes del cayuco rescatado en agosto al sur de Gran Canaria en el que murieron decenas de personas

Lamine Yamal y Nicki Nicole: ¿ruptura confirmada o simple rumor?

Lamine Yamal y Nicki Nicole: ¿ruptura confirmada o simple rumor?
Tracking Pixel Contents