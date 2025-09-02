El otoño ya está aquí y con él llegan los pequeños detalles que convierten cualquier casa en un refugio acogedor. Colores cálidos, texturas mullidas y adornos temáticos marcan tendencia esta temporada, y como siempre, Lidl vuelve a adelantarse a todos con un invento que promete arrasar en ventas.

Se trata de un set de cojines decorativos con forma de calabaza, perfectos para darle a tu hogar ese aire otoñal tan buscado. El pack incluye dos piezas de diferentes tamaños (20 cm y 28 cm de diámetro) y está disponible por solo 9,99 euros.

Ya está en Lidl el capricho otoñal que todos quieren: barato, adorable y listo para arrasar / Set de dos cojines decorativos con diseño de calabaza | LIDL

Un toque acogedor y versátil

Disponibles en tonos beige, blanco, naranja y verde, estos cojines no solo son ideales para Halloween, sino que también pueden permanecer en tu salón o dormitorio durante todo el otoño. Su acabado en tejido bouclé extrasuave los convierte en un detalle tan decorativo como cómodo: perfectos para acurrucarse en el sofá o darle un toque alegre a la cama.

Sostenibles y fáciles de mantener

El set está elaborado con poliéster reciclado, reforzando la apuesta de Lidl por productos respetuosos con el medio ambiente. Además, son prácticos y fáciles de mantener: se lavan en lavadora a 30 grados y no necesitan plancha ni secado especial.

El detalle que no puede faltar

Por su diseño versátil, su precio irresistible y su aire acogedor, estos cojines con forma de calabaza se perfilan como uno de los productos estrella de la temporada en Lidl. Un accesorio capaz de transformar cualquier rincón en un espacio cálido y lleno de estilo.