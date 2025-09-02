Lydia Lozano dinamita su regreso a Telecinco con un ataque a Santi Acosta: “Es el peor presentador”

Lydia Lozano vuelve a la primera línea televisiva como colaboradora de ¡De viernes!, pero sus durísimas palabras hacia Santi Acosta amenazan con convertir el plató en un campo de batalla.

Un regreso muy esperado... con polémica incluida

Tras la cancelación de Sálvame y su fugaz paso por TVE con La familia de la tele, Lydia regresa a Mediaset dispuesta a recuperar su lugar en el corazón del público. El nuevo formato de Telecinco, conducido por Bea Archidona y Santi Acosta, reúne a veteranos del género como Ángela Portero, José Antonio León y Antonio Montero. Sin embargo, lo que más ha sorprendido es la tensión latente entre Lozano y su nuevo (viejo) compañero de plató.

Lydia, sin filtros contra Acosta

En el pódcast La casa de mi vecina, presentado por Nagore Robles, la periodista no se mordió la lengua a la hora de hablar de Acosta, con quien ya coincidió en Salsa Rosa: “Para mí, el peor presentador de Telecinco, que no me transmite nada, es Santi Acosta. Parece que está puesto ahí por el alcalde del Ayuntamiento. No disfruta, no se mueve. ¡Si no te gusta el corazón, no lo hagas!”. Unas palabras que hoy cobran más peso que nunca, pues ambos volverán a compartir escenario en ¡De viernes!.

Un reencuentro explosivo

Aunque Lydia se muestra ilusionada con su regreso, la expectación está en cómo será su convivencia con Acosta, un hombre al que no ha dudado en descalificar públicamente. Para Telecinco, este reencuentro promete ser un filón televisivo: el choque de personalidades y la tensión no resuelta podrían convertirse en el ingrediente estrella del programa.