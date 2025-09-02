Mar Flores ya no se esconde y se deja ver con su nueva ilusión: "Besos y abrazos en el agua"
La modelo rompía con Elías Sacal por una supuesta infidelidad
Mar Flores ha reaprecido tras su ruptura inesperada con Elías Sacal, la modelo parece haber puesto de nuevo a alguien en su vida. En este caso, se trata de un empresario de origen belga de 42 años.
La influencer aparece en unas imágenes compartiendo un momento de relax en medio de besos y abrazos con su "amigo especial". Unos momentos de complicidad que la pareja disfrutó en la playa.
Mar Flores, verano en familia y nuevos proyectos
Además de su papel como abuela primeriza y su tiempo de descanso junto a su hijo en Ibiza —donde coincidió con Alejandra y Carlo—, Mar Flores afronta ahora un nuevo reto profesional. La modelo participará junto a su hijo Cen en DecoMasters, el reality de TVE que reunirá a distintas parejas para enfrentarse a proyectos de decoración y estilo.
Se trata de la primera aventura televisiva que madre e hijo comparten juntos, un proyecto que coincide con un momento de máxima visibilidad mediática para la familia y que promete dar mucho que hablar.
