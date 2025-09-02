Récord absoluto en Pasapalabra: Manu y Rosa no se creen que ya sean la pareja de concursantes más longeva de la historia

"¿Pero en qué momento ha pasado esto?". Es la pregunta que se hacen Manu y Rosa, después de protagonizar este lunes un récord absoluto en Pasapalabra: ya son la pareja de concursantes más longeva de la historia del concurso. Esta marca la tenían hasta ahora Rafa Castaño y Orestes Barbero, con 197 programas, hasta que el sevillano ganó el bote, llevándose el premio más alto jamás entregado en Pasapalabra (2.272.000 euros).

Manu y Rosa, en el último Rosco de Pasapalabra / Antena 3

Tras 198 duelos, Roberto Leal, el presentador, fue el encargado de hacer el gran anuncio. "Oficialmente, este es un programa de récord, porque Manu y Rosa están protagonizando el duelo más longevo de toda la historia del Pasapalabra", dijo Leal, dando paso a continuación a Rosa y a Manu para que compartiesen sus impresiones.

Una locura

"Es una absoluta locura", confesó la gallega, que lleva justo 198 programas en Pasapalabra y 104.000 euros acumulados. "Lo comentábamos Manu y yo... ¿En qué momento?", apostilló. Todo este tiempo, a Rosa le ha pasado "volando".

Lo mismo que a Manu. "Yo siempre lo digo: uno llega aquí y dice: 'Venga, voy a aguantar un día'. Y luego son 10, 15, 20... Y de repente te ves en el duelo más longevo. ¿En qué momento ha pasado esto?", se sinceró el madrileño.

Más marcas

A nivel individual, Manu y Rosa también están entre los concursantes más veteranos del concurso. Hace más de un año (se cumplió en mayo) que Óscar Díaz ganó el último bote de Pasapalabra: 1.816.000 euros. Y, tras su victoria, había la incógnita de quién le sucedería. Fue así cómo llegó al programa de Antena 3 el madrileño Manu Pascual. Lo que muy pocos (o nadie) esperaban es que este joven psicólogo fuese a convertirse en uno de los concursantes más longevos de la historia de Pasapalabra desde la vuelta a la cadena en la que nació con Roberto Leal como presentador. Es, de hecho, el segundo aspirante con más programas a sus espaldas: 328 y lleva 204.000 euros acumulados.

Por su parte, Rosa es la quinta concursate con más programas a sus espaldas, tras superar el viernes a Rafa Castaño.