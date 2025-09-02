Récord absoluto en Pasapalabra: Manu y Rosa no se creen que ya sean la pareja de concursantes más longeva de la historia
El madrileño y la gallega superaron este lunes a Rafa Castaño y a Orestes Barbero, tras llegar a 198 duelos
"¿Pero en qué momento ha pasado esto?". Es la pregunta que se hacen Manu y Rosa, después de protagonizar este lunes un récord absoluto en Pasapalabra: ya son la pareja de concursantes más longeva de la historia del concurso. Esta marca la tenían hasta ahora Rafa Castaño y Orestes Barbero, con 197 programas, hasta que el sevillano ganó el bote, llevándose el premio más alto jamás entregado en Pasapalabra (2.272.000 euros).
Tras 198 duelos, Roberto Leal, el presentador, fue el encargado de hacer el gran anuncio. "Oficialmente, este es un programa de récord, porque Manu y Rosa están protagonizando el duelo más longevo de toda la historia del Pasapalabra", dijo Leal, dando paso a continuación a Rosa y a Manu para que compartiesen sus impresiones.
Una locura
"Es una absoluta locura", confesó la gallega, que lleva justo 198 programas en Pasapalabra y 104.000 euros acumulados. "Lo comentábamos Manu y yo... ¿En qué momento?", apostilló. Todo este tiempo, a Rosa le ha pasado "volando".
Lo mismo que a Manu. "Yo siempre lo digo: uno llega aquí y dice: 'Venga, voy a aguantar un día'. Y luego son 10, 15, 20... Y de repente te ves en el duelo más longevo. ¿En qué momento ha pasado esto?", se sinceró el madrileño.
Más marcas
A nivel individual, Manu y Rosa también están entre los concursantes más veteranos del concurso. Hace más de un año (se cumplió en mayo) que Óscar Díaz ganó el último bote de Pasapalabra: 1.816.000 euros. Y, tras su victoria, había la incógnita de quién le sucedería. Fue así cómo llegó al programa de Antena 3 el madrileño Manu Pascual. Lo que muy pocos (o nadie) esperaban es que este joven psicólogo fuese a convertirse en uno de los concursantes más longevos de la historia de Pasapalabra desde la vuelta a la cadena en la que nació con Roberto Leal como presentador. Es, de hecho, el segundo aspirante con más programas a sus espaldas: 328 y lleva 204.000 euros acumulados.
Por su parte, Rosa es la quinta concursate con más programas a sus espaldas, tras superar el viernes a Rafa Castaño.
- La Ruta del Cares, bajo mínimos, apenas suma unas decenas de visitantes: 'Está siendo un palo muy gordo
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Terrible suceso en Castrillón: muere un hombre de 66 años tras ser empitonado en el pecho por una vaca
- Operación delantero, límite medianoche: así llega el Real Oviedo al último día del mercado
- Una asturiana y su hijo, en estado grave tras chocar contra un camión en Guadalajara
- La Guardia Civil evacúa en helicóptero a dos participantes del Trail de Ubiña, en Lena
- Blanca Fernández, alcaldesa de barrio: 'Ya tocaba que la gran inversión se hiciera aquí, Ventanielles se ha revalorizado
- Una mujer acaba en el hospital tras sufrir una presunta agresión sexual por parte de dos hombres en un barrio de Gijón