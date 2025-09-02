Sandra Barneda rompe el silencio y lanza un mensaje a Nagore Robles tras su separación de Carla Flila
La presentadora de Supervivientes All Stars se ha pronunciado sobre la nueva etapa de su ex
Sandra Barneda ha arrancado la temporada televisiva con fuerza. La periodista y escritora ha viajado hasta Vitoria para presentar la nueva edición de Supervivientes All Stars en el Festival de Televisión, donde compartió protagonismo con parte del equipo que le acompañará en Honduras. Pero más allá de lo profesional, todas las miradas estaban puestas en sus declaraciones personales.
Después de los rumores que surgieron sobre una supuesta boda con su pareja, Pascalle Paerel —a raíz de una fotografía que publicó en Instagram—, la presentadora quiso zanjar el asunto con humor: “Yo creo que si algún día me caso, no me casaré, y pondré una foto así. Me llamó todo el mundo, lo dieron por hecho, y tuve que desmentirlo”.
Un gesto hacia Nagore
Lo que más llamó la atención fue su reacción al ser preguntada por la ruptura de su ex, Nagore Robles, con Carla Flila. Fiel a su discreción, Sandra evitó pronunciarse sobre los detalles de la separación, pero sí quiso enviarle unas palabras de ánimo en esta nueva etapa profesional: “Lo que sí tengo que decir es que espero que en esta etapa de televisión, que vuelve, le vaya muy bien. Viene con muchas ganas. Es lo único que tengo que decir, lo otro nada”, declaró con una sonrisa.
De esta forma, Barneda mostró respeto hacia la vida privada de su ex, pero dejó claro que le desea lo mejor en sus nuevos proyectos.
Recuerdo a María Teresa Campos
En su intervención, Sandra también tuvo unas emotivas palabras para recordar a una de las grandes figuras de la televisión española: María Teresa Campos.
“Es una de las grandes. Se ha ido una de las grandes, pero no se ha ido, porque pervive en el recuerdo de quienes seguimos pensando en ella y nombrándola”, afirmó la presentadora.
Con esta mezcla de discreción y cariño, Sandra Barneda deja entrever que, aunque las vidas de ambas han tomado caminos diferentes, el respeto y la admiración entre ella y Nagore Robles siguen intactos.
- La Ruta del Cares, bajo mínimos, apenas suma unas decenas de visitantes: 'Está siendo un palo muy gordo
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- Terrible suceso en Castrillón: muere un hombre de 66 años tras ser empitonado en el pecho por una vaca
- Operación delantero, límite medianoche: así llega el Real Oviedo al último día del mercado
- Una asturiana y su hijo, en estado grave tras chocar contra un camión en Guadalajara
- La Guardia Civil evacúa en helicóptero a dos participantes del Trail de Ubiña, en Lena
- Blanca Fernández, alcaldesa de barrio: 'Ya tocaba que la gran inversión se hiciera aquí, Ventanielles se ha revalorizado
- Una mujer acaba en el hospital tras sufrir una presunta agresión sexual por parte de dos hombres en un barrio de Gijón