Sandra Barneda rompe el silencio y lanza un mensaje a Nagore Robles tras su separación de Carla Flila

Sandra Barneda ha arrancado la temporada televisiva con fuerza. La periodista y escritora ha viajado hasta Vitoria para presentar la nueva edición de Supervivientes All Stars en el Festival de Televisión, donde compartió protagonismo con parte del equipo que le acompañará en Honduras. Pero más allá de lo profesional, todas las miradas estaban puestas en sus declaraciones personales.

Después de los rumores que surgieron sobre una supuesta boda con su pareja, Pascalle Paerel —a raíz de una fotografía que publicó en Instagram—, la presentadora quiso zanjar el asunto con humor: “Yo creo que si algún día me caso, no me casaré, y pondré una foto así. Me llamó todo el mundo, lo dieron por hecho, y tuve que desmentirlo”.

Un gesto hacia Nagore

Lo que más llamó la atención fue su reacción al ser preguntada por la ruptura de su ex, Nagore Robles, con Carla Flila. Fiel a su discreción, Sandra evitó pronunciarse sobre los detalles de la separación, pero sí quiso enviarle unas palabras de ánimo en esta nueva etapa profesional: “Lo que sí tengo que decir es que espero que en esta etapa de televisión, que vuelve, le vaya muy bien. Viene con muchas ganas. Es lo único que tengo que decir, lo otro nada”, declaró con una sonrisa.

De esta forma, Barneda mostró respeto hacia la vida privada de su ex, pero dejó claro que le desea lo mejor en sus nuevos proyectos.

Recuerdo a María Teresa Campos

En su intervención, Sandra también tuvo unas emotivas palabras para recordar a una de las grandes figuras de la televisión española: María Teresa Campos.

“Es una de las grandes. Se ha ido una de las grandes, pero no se ha ido, porque pervive en el recuerdo de quienes seguimos pensando en ella y nombrándola”, afirmó la presentadora.

Con esta mezcla de discreción y cariño, Sandra Barneda deja entrever que, aunque las vidas de ambas han tomado caminos diferentes, el respeto y la admiración entre ella y Nagore Robles siguen intactos.