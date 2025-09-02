Sergio Ramos se confiesa en El Hormiguero: "Me veo con un Grammy antes que con una Champions como entrenador"

Sergio Ramos atraviesa una etapa de transformación personal y profesional. Desde Monterrey, donde triunfa como jugador de Rayados, el excapitán del Real Madrid se conectó en directo con El Hormiguero para repasar su presente y su futuro. Aunque sigue rindiendo en el césped, el sevillano no esconde que su auténtica pasión, la música, ha llegado para quedarse.

"Quiero dedicarme a la música de manera profesional", confesó Ramos, que presentó su primer sencillo Cibeles, un tema que define como una declaración de amor al madridismo. "La música no es un capricho, llevo muchos años con esta inquietud y por fin me siento preparado", aseguró, revelando además que ya tiene grabados alrededor de 18 temas y que planea seguir compaginando esta faceta con el fútbol durante un par de temporadas más.

Un sueño inesperado: del césped al escenario

Cuando Pablo Motos le preguntó dónde se ve en una década, Ramos no dudó en soltar una respuesta que dio la vuelta al plató: "Me veo con las dos cosas: ganando una Champions como entrenador y con un Grammy como cantante, pero creo que antes llegará el Grammy". Una frase que resume su optimismo y que no tardó en generar titulares.

El camero explicó que su día a día está muy vinculado ya a la música, gracias a los estudios de grabación que ha instalado tanto en su finca de Sevilla como en su casa de Madrid: "Me permite trabajar, pero también estar con mi familia, algo que el fútbol me ha quitado durante más de 20 años".

Cibeles, un himno de amor al Real Madrid

Ramos también aclaró el significado de su primera canción, Cibeles, que muchos interpretaron como un tema de desamor. "No, es todo lo contrario. Es una canción de amor, porque ¿qué relación no tiene dolor y sufrimiento? La escribí cuando me marché a París y sentía ese vacío. Pero es un homenaje al madridismo, a lo que he vivido y a todo el cariño recibido".

Pablo Motos le leyó un verso en el que canta que alguien lo olvidó y lo dejó de lado, preguntándole si se refería a Florentino Pérez. Ramos fue rotundo: "No, se lo canto a la Cibeles. A Florentino le debo mucho, siempre tendré una relación maravillosa con él. El Real Madrid es mi casa y algún día volveré".

Entre el banquillo y los escenarios

Aunque no descarta convertirse en entrenador en un futuro, Ramos dejó claro que la música es ahora su prioridad absoluta. "El fútbol es un veneno que siempre llevas en la sangre, pero quiero emocionarme con la música y dedicarle el tiempo que requiere", confesó.

Lo que sí aseguró con firmeza es que tarde o temprano volverá al club de su vida: "Soy madridista, y de alguna manera acabaré regresando al Real Madrid".

Un Ramos más sincero que nunca que, entre balones y micrófonos, ha dejado claro que todavía le quedan muchos capítulos por escribir.