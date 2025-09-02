El viaje más especial de Gabriela Guillén junto a su hijo con Bertín Osborne: “Para mí, David significa mucho”

Después de meses de turbulencias mediáticas y titulares enfrentados, Gabriela Guillén atraviesa uno de los capítulos más dulces de su vida. La modelo ha encontrado refugio en lo más importante: su hijo con Bertín Osborne, el pequeño Arian David. Juntos han emprendido un viaje muy especial a Paraguay, país natal de Gabriela, donde ha querido compartir con sus seguidores una imagen cargada de simbolismo: la de su bebé recostado sobre sus piernas durante el vuelo, acompañada de un mensaje sencillo y directo: “Contigo siempre”.

Este gesto llega apenas unos días después de la polémica portada en la que Guillén y Osborne aparecían posando con su hijo en común. Una exclusiva que, aunque buscaba “normalizar” la situación familiar, desató un aluvión de críticas contra el cantante, recordando su postura inicial de no querer ejercer de padre. Muchos usuarios en redes sociales lo tacharon de “oportunista” y criticaron la exposición pública del menor.

Un paso al frente de Gabriela

Lejos de dejarse arrastrar por la polémica, Gabriela ha optado por volar a Paraguay y rodearse de su familia. Allí podrá disfrutar de la calma, la complicidad de los suyos y, sobre todo, del tiempo con su hijo, a quien describe como “un niño supercariñoso, muy inteligente y grande para su edad”.

En recientes declaraciones, la modelo reconocía lo importante que es para ella que Arian crezca sintiendo el amor de ambos progenitores: “Yo no tuve padre, con lo cual no quiero privar a mi hijo de ese derecho”, confesaba con emoción.

La nueva actitud de Bertín

Por su parte, Bertín Osborne también ha suavizado su discurso. Si bien en un primer momento declaró abiertamente que no quería volver a ser padre, ahora asegura que acompañará al pequeño en todo lo que necesite: “El niño no tiene culpa de nada. Quiero verlo, conocerlo y que sepa quién es su padre”, afirmaba el cantante, dejando claro que la cordialidad con Gabriela será la clave de esta etapa.

Con este viaje, Gabriela Guillén demuestra que, pese a las polémicas y las críticas, está decidida a escribir su propia historia como madre, lejos del ruido mediático y siempre con el foco puesto en su hijo.