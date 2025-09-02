Yulen Pereira ya ha sido padre: el ex de Anabel Pantoja tiene prohibida la entrada en el hospital

Jeimy Báez y Yulen Pereira ya han sido padres. El esgrimista y la exconcursante de GH Dúo contaban por sorpresa y por separado que estaban esperando un hijo. A pesar de que ambos rompieron su relación hace meses, la dominicana decidió seguir adelante con el embarazo y ser madre soltera, tal y como contó en De Viernes y es que la joven dejó claro que el hijo de Arelys Ramos había sido claro en su postura de no seguir con el embarazo, llegando incluso a proponerle abortar.

Una opción a la que la Báez se negó, cerrando además, o dejando casi entreabierta la puerta a una relación cordial con el padre de su hijo.

Ahora, tras dar a luz, mucho se ha especulado sobre si el esgrimista se habría pasado por el hospital a conocer a su bebé, cosa que parece improbable ya que según ha contado Letici Requejo en Tradear, el ex de Anabel Pantoja tendría prohibida la entfrada en el hospital.

Embarazo inesperado

Jeimy Báez dejaba a todos sin palabras el pasado viernes con su incendiaria entrevista en De Viernes, donde la joven confesba que estaba embarazada y destapaba por error el nombre dle padre de su hijo: Yulen Pereira.

Empezaba así una polémica que promete traer cola y que ha puesto al exconcursante de Supervivientes en el punto de mira ya que por el momento, solo se ha pronunciado para comunicar que conoció la noticia a través de la televisión.