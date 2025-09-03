Vuelve "Bailando con las estrellas": todo lo que tienes que saber de la segunda edición del talent show (concursantes, jurado, fecha de estreno...)

Con más ambición que nunca, Bailando con las estrellas vuelve a la parrilla tras su exitosa temporada pasada. El talent show de Telecinco se presenta como una gran apuesta para el prime time, con un formato que combina espectáculo, emoción e innovación escénica. La cadena confía en este regreso para reforzar su franja estelar y mantener el pulso en audiencia.

Un jurado con rostros nuevos

Esta edición trae dos nuevas caras al panel de jueces: el estilista y mediático Pelayo Díaz y la periodista de Canal Sur Inmaculada Casal, quienes se suman a los ya consolidados Blanca Li, Julia Gómez y Gorka Márquez.

Un elenco muy variado y un formato renovado

Trece famosos subirán a la pista, entre ellos nombres tan variados como Bárbara Rey, Anabel Pantoja, Pepe Navarro, Manu Tenorio, Blanca Romero, Nerea Rodríguez, Sara Escudero, Iago García, Jorge González, Matías Roure, Nona Sobo, Tania Medina y Aless Gibaja. Aunque algunos tienen experiencia en televisión, todos enfrentan el desafío de dominar una disciplina que muchos nunca han practicado.

La presentación en el FesTVal de Vitoria dejó claro que el formato viene renovado: más escenografía, mayor despliegue visual y una puesta en escena más ambiciosa que la temporada pasada. Según los productores del programa, el concurso busca replicar la intensidad de un espectáculo de Broadway en cada gala.

Un estreno ya marcado en el calendario

El sábado 13 de septiembre, a partir de las 22.00 horas, Telecinco dará la bienvenida a esta nueva edición de Bailando con las estrellas. Jesús Vázquez y Valeria Mazza volverán presentar el programa, aportando carisma y experiencia al formato en directo.