Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Flechazo insólito en First Dates, dos solteros hacen oficial su relación tras lo sucedido en la sala de intimidad total: "Somos novios"

Así se vivió el momento en el restaurante del amor

Flechazo insólito en First Dates, dos solteros hacen oficial su relación tras la cita en el programa: &quot;Somos novios&quot;

Flechazo insólito en First Dates, dos solteros hacen oficial su relación tras la cita en el programa: "Somos novios"

Benito Domínguez

En First Dates los momentos insólitos son una constante. Los solteros llegan al programa con ganas de enamorarse o simplemente pasar un buen rato y, en esta ocasión, la chispa ha sido tan inmediata que ambos han salido del restaurante oficialmente como novios.

“Me gusta como mira. Estoy enamorada”, decía María, de 26 años. De hecho, la emoción ha llegado a tal nivel, que se ha lanzado al charco para preguntarle a Adrián su cita, si quiere ser su novio, aunque él le ha respondido que no lo sabe, al programa le ha dicho un sí rotundo.

Después de una bonita velada, la pareja ha podido disfrutar de un momento más íntimo desde una de las salas del restaurante. Ambos han cantado en el karaoke “pedacitos de ti” mirándose a los ojos y ambos han “sentido mariposas”.

Formato de éxito

El programa ha sido muy popular en diferentes países y ha tenido varias temporadas. Los participantes son de todas las edades y procedencias, y suelen tener intereses y personalidades muy diversas. Esto hace que cada episodio sea único y emocionante, ya que no se sabe cómo reaccionarán los participantes ante las sorpresas y el romance.

Además del romance, el programa también es conocido por sus divertidos y graciosos momentos, que hacen que sea muy entretenido de ver. Los participantes suelen tener conversaciones interesantes y reveladoras, y a menudo comparten historias personales y anécdotas divertidas.

Noticias relacionadas y más

En la citada cita entre Stefano y Eduardo, el primero señaló que estaba cansado de que le entrasen las chicas en la discoteca. "Lo llevo fatal, deberían ponerme un cartel que ponga que no me gustan las chicas", le señalaba a su cita, admitiendo que las relaciones no le duraban más de 48 horas. En cuanto a su confesión sobre el importante número de amantes, el italiano le aseguró que "tienes que tenerlo claro, un guion bien montado, porque no puedes mentir".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ni por jubilación ni por falta de clientes: un conocido restaurante de Gijón echa la persiana por este sorprendente motivo
  2. La Ruta del Cares, bajo mínimos, apenas suma unas decenas de visitantes: 'Está siendo un palo muy gordo
  3. Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
  4. La historia de la asturiana “ama de casa influencer' que arrasa en TikTok (y que también salió en Pesadilla en la Cocina): 'Me conocen más en Asturias que en Barcelona
  5. Habla el hostelero ovetense que lleva seis años pagando un dineral por los mejores quesos Cabrales: 'Celebraré mi cumpleaños comiéndome un trozo
  6. Valdesoto, 'pueblo ejemplar' en constancia: 'Después de veintiún años lo merecíamos
  7. 25 soldados para Paunovic: así queda la plantilla del Oviedo que luchará por la permanencia en Primera
  8. Recuperan del abandono un hórreo de 1760 que perteneció al Marqués de Santa Cruz: así fue el proceso de restauración

Patricia Pardo desmonta al abogado de Daniel Sancho y arremete contra él: "Nos nos tomes por tontos"

Patricia Pardo desmonta al abogado de Daniel Sancho y arremete contra él: "Nos nos tomes por tontos"

Si te jubilas en 2026, atento a estos importantes cambios: lo que debes saber para calcular tu pensión

Si te jubilas en 2026, atento a estos importantes cambios: lo que debes saber para calcular tu pensión

Un velero pierde el mástil en plena tormenta y regresa a puerto con la tripulación ilesa

Un velero pierde el mástil en plena tormenta y regresa a puerto con la tripulación ilesa

VÍDEO: Kiko Rivera borra a Irene Rosales de su vida tras su incendiaria exclusiva sobre el divorcio: "Lo descubrí en plena pandemia"

VÍDEO: Kiko Rivera borra a Irene Rosales de su vida tras su incendiaria exclusiva sobre el divorcio: "Lo descubrí en plena pandemia"

Semana literaria en Lugo de Llanera, que acoge dos presentaciones de libros

Semana literaria en Lugo de Llanera, que acoge dos presentaciones de libros

Flechazo insólito en First Dates, dos solteros hacen oficial su relación tras lo sucedido en la sala de intimidad total: "Somos novios"

Flechazo insólito en First Dates, dos solteros hacen oficial su relación tras lo sucedido en la sala de intimidad total: "Somos novios"
Tracking Pixel Contents