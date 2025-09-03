Flechazo insólito en First Dates, dos solteros hacen oficial su relación tras lo sucedido en la sala de intimidad total: "Somos novios"

En First Dates los momentos insólitos son una constante. Los solteros llegan al programa con ganas de enamorarse o simplemente pasar un buen rato y, en esta ocasión, la chispa ha sido tan inmediata que ambos han salido del restaurante oficialmente como novios.

“Me gusta como mira. Estoy enamorada”, decía María, de 26 años. De hecho, la emoción ha llegado a tal nivel, que se ha lanzado al charco para preguntarle a Adrián su cita, si quiere ser su novio, aunque él le ha respondido que no lo sabe, al programa le ha dicho un sí rotundo.

Después de una bonita velada, la pareja ha podido disfrutar de un momento más íntimo desde una de las salas del restaurante. Ambos han cantado en el karaoke “pedacitos de ti” mirándose a los ojos y ambos han “sentido mariposas”.

Formato de éxito

El programa ha sido muy popular en diferentes países y ha tenido varias temporadas. Los participantes son de todas las edades y procedencias, y suelen tener intereses y personalidades muy diversas. Esto hace que cada episodio sea único y emocionante, ya que no se sabe cómo reaccionarán los participantes ante las sorpresas y el romance.

Además del romance, el programa también es conocido por sus divertidos y graciosos momentos, que hacen que sea muy entretenido de ver. Los participantes suelen tener conversaciones interesantes y reveladoras, y a menudo comparten historias personales y anécdotas divertidas.

En la citada cita entre Stefano y Eduardo, el primero señaló que estaba cansado de que le entrasen las chicas en la discoteca. "Lo llevo fatal, deberían ponerme un cartel que ponga que no me gustan las chicas", le señalaba a su cita, admitiendo que las relaciones no le duraban más de 48 horas. En cuanto a su confesión sobre el importante número de amantes, el italiano le aseguró que "tienes que tenerlo claro, un guion bien montado, porque no puedes mentir".