La hermana de Michu protagoniza un duro enfrentamiento y lanza un contundente mensaje a los Ortega Cano: "Ha dejado varias deudas"

Tamara, hermana de Michu, ha vuelto al plató de 'TardeAR' para hablar de la herencia que le ha dejado y lo cierto es que ha dejado a los colaboradores de lo más sorprendidos porque ha asegurado que aunque ha dejado bienes "ha dejado varias deudas" muy elevadas.

Además de tener problemas con Hacienda, Michu también habría tenido varias multas de tráfico que ascienden a 8.000 euros y el valor. No solo existe un piso, un coche y una moto, también estas deudas con las que no contaban.

En cuanto a cómo se han enterado del testamento, Tamara ha asegurado que conocieron los detalles por televisión y, al parecer, todavía no se ha producido la lectura del testamento porque no les han avisado.

Tras su intervención, Tamara se ha dejado ver ante las cámaras visiblemente aturdida y ha vuelto a dejar claro que están gestionando toda esta polémica del testamento como pueden: "Estamos en ello".

Al preguntarle por el conflicto que han tenido con los Ortega-Cano y la nueva aventura de Gloria Camila en televisión ahora que se ha embarcado a 'Supervivientes All Star', ha explotado ante las cámaras asegurando que "con ellos nada".

Muerte inesperada

Michu fallecía el pasado 7 de julio a los 33 años tras sufrir un fallo cardíaco por causa de los problemas congénitos de corazón que padecía de nacimiento, y es ahora cuando se ha conocido cuáles habrían sido sus últimas voluntades. Consciente de la grave enfermedad que sufría, la ex de José Fernando habría hecho su testamento hace años y, para sorpresa de propios y extraños, habría una única heredera, su madre Inmaculada Gamaza, a la que habría legado todos sus bienes -una casa en Arcos de la Frontera, un coche y una motocicleta- según revelaba hace unos días 'TardeAR'.

Una noticia que cogía desprevenida a su hermana Tamara Rodríguez, que visiblemente sorprendida ha confesado en conversación con el programa de Mediaset que "no sabía nada". Y, sin disimular su malestar porque Michu no la hubiese tenido en cuenta en su herencia, ha dejado claro que "en el caso de que sea verdad da igual, si es a mi madre es como si fuese a mí, porque yo estoy en la casa".

Inma, por su parte, ha reaccionado al hecho de ser la única heredera de su hija muy emocionada, asegurando que aunque "yo era su todo", le ha extrañado la decisión de la fallecida porque creía que dejaría sus bienes a la hija que tuvo con José Fernando, Rocío, de 7 años. Además, ha quitado importancia al 'enfado' de Tamara por no estar incluida en el testamento, bromeando con un reportero de 'Vamos a ver' con que su hija mayor manda más que ella en su propia casa.