El inesperado romance en Hollywood que salpica a Tamara Falcó: su cuñada, Alejandra Onieva, enamorada de una estrella de Anatomía de Grey
La actriz madrileña, hermana de Íñigo Onieva, vive un idilio con un famoso actor
La hermana de Íñigo Onieva y cuñada de Tamara Falcó ha vuelto a ser noticia: su corazón late ahora por Jessee Williams, el atractivo actor de Anatomía de Grey.
De ‘El secreto de Puente Viejo’ a estrella internacional
Aunque muchos la conocieron por su parentesco con Tamara Falcó, lo cierto es que Alejandra Onieva ya había hecho su propio camino en televisión. La madrileña ha participado en series tan populares como El secreto de Puente Viejo, Alta Mar o Presunto culpable. Su último proyecto, Hotel Costiera, no solo le ha dado un papel destacado, también le ha regalado una historia de amor digna de un guion romántico.
El flechazo con Jessee Williams
Fue en el rodaje de esta ficción donde coincidió con Jessee Williams, mundialmente famoso por su papel en Anatomía de Grey. Y lo que comenzó como una complicidad entre compañeros pronto se convirtió en algo más. La pareja aún no ha hecho apariciones públicas de gran repercusión, pero todo apunta a que su relación atraviesa un momento idílico.
Un pasado sentimental de película
Alejandra siempre ha llamado la atención por su vida amorosa. Primero fue vinculada con Sebastian Stan, el mismísimo Soldado de Invierno de Marvel, con quien mantuvo una relación de casi dos años. Más tarde, los rumores la relacionaron con Iker Casillas tras coincidir en eventos y compartir alguna imagen en redes. Ella misma desmintió el romance con el exguardameta, asegurando que apenas habían cruzado unas palabras.
El nuevo capítulo de su vida
Hoy, Alejandra se muestra radiante junto a Williams, con quien comparte no solo profesión, sino también un estilo de vida cosmopolita. Por ahora, se desconoce si el actor ya ha conocido a la mediática familia de su novia, pero lo que está claro es que la cuñada de Tamara Falcó vuelve a acaparar flashes por mérito propio.
- Ni por jubilación ni por falta de clientes: un conocido restaurante de Gijón echa la persiana por este sorprendente motivo
- La Ruta del Cares, bajo mínimos, apenas suma unas decenas de visitantes: 'Está siendo un palo muy gordo
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- La historia de la asturiana “ama de casa influencer' que arrasa en TikTok (y que también salió en Pesadilla en la Cocina): 'Me conocen más en Asturias que en Barcelona
- Habla el hostelero ovetense que lleva seis años pagando un dineral por los mejores quesos Cabrales: 'Celebraré mi cumpleaños comiéndome un trozo
- Valdesoto, 'pueblo ejemplar' en constancia: 'Después de veintiún años lo merecíamos
- 25 soldados para Paunovic: así queda la plantilla del Oviedo que luchará por la permanencia en Primera
- Recuperan del abandono un hórreo de 1760 que perteneció al Marqués de Santa Cruz: así fue el proceso de restauración