Irene Rosales se derrumba y rompe a llorar en plena calle tras la última decisión de Kiko Rivera: "Es muy injusto"
La ex de Kiko Rivera ha hecho un comunicado muy tajante
La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales se ha convertido en la noticia del momento. La pareja confirmaba hace una semana su decisión de emprender caminos separados tras 11 años de relación y dos hijas en común. Este miércoles la revista "Lecturas" lleva a su portada una entrevista que Irene les concedió hace un tiempo, y en la que reconocía que "ha tenido mil motivos para dejar a Kiko" porque empezó con él en el peor momento de sus adicciones y con su problema de Hacienda.
Este miércoles ha llegado a los kioscos una nueva edición de la revista “Lecturas”, que lleva a Irene Rosales a su portada bajo el entrecomillado: “He tenido mil motivos para dejar a Kiko”. Además, la cabecera recuerda “todas las veces que se sintió humillada” por su marido e ilustra el reportaje con una fotografía en la que la protagonista posa para la cámara. “Quiero dejar claro que no he hecho ninguna exclusiva ni absolutamente nada. No he hablado con nadie. Esa foto es de hace mucho tiempo, y las ‘declaraciones’ las habrán cogido de alguna vez que haya podido decir eso y han aprovechado el momento”, explica molesta.
Poco después, Rosales ha seguido apuntando: “Tengo muchísima rabia e impotencia porque es mentira. No he hecho absolutamente nada, no he hablado con nadie, no he contado nada. Trato siempre con todo el respeto del mundo a todos y entiendo cómo es esta profesión, pero no podéis hacer ver que yo he hecho una exclusiva cuando es falso”.
Lo cierto es que tanto Irene Rosales como Kiko Rivera han querido llevar esta ruptura de la forma más discreta posible, evitando caer en las costumbres del pasado de airear sus trapos sucios en platós o revistas del corazón.
- Ni por jubilación ni por falta de clientes: un conocido restaurante de Gijón echa la persiana por este sorprendente motivo
- La Ruta del Cares, bajo mínimos, apenas suma unas decenas de visitantes: 'Está siendo un palo muy gordo
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- La historia de la asturiana “ama de casa influencer' que arrasa en TikTok (y que también salió en Pesadilla en la Cocina): 'Me conocen más en Asturias que en Barcelona
- Habla el hostelero ovetense que lleva seis años pagando un dineral por los mejores quesos Cabrales: 'Celebraré mi cumpleaños comiéndome un trozo
- Valdesoto, 'pueblo ejemplar' en constancia: 'Después de veintiún años lo merecíamos
- 25 soldados para Paunovic: así queda la plantilla del Oviedo que luchará por la permanencia en Primera
- Recuperan del abandono un hórreo de 1760 que perteneció al Marqués de Santa Cruz: así fue el proceso de restauración