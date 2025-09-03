Irene Rosales no soporta la presión y se rompe en directo tras su divorcio de Kiko Rivera: "Estoy muy enfadada, es muy injusto"

Kiko Rivera ha decidido borrar de un plumazo su pasado tras su separación de Irene Rosales. En un momento complicado en el que le toca empezar una etapa lejos de la que ha sido su mujer en los últimos 11 años y plantearse cómo será su nueva vida como soltero a partir de ahora, el hijo de Isabel Pantoja ha hecho un drástico movimiento eliminando todas sus publicaciones de su perfil de Instagram, entre las que había numerosas imágenes junto a la que era su pareja.

Una decisión drástica que tomaba hace unas horas, y a la que ha seguido otra bastante dolorosa para el Dj. En su primer post de su 'era post Irene', el hermano de Isa Pi ha anunciado que finalmente no formará parte de la Selección Española de creadores de contenido que representará a nuestro país en el Mundial que se celebrará en Malasia dentro de unos días, su gran ilusión y objetivo en los últimos meses, en los que comenzó a cuidar su alimentación y a hacer deporte para estar en plena forma cuando llegase el momento.

"He tenido muchos sueños en mi vida. Algunos los he logrado, como la música, y me siento muy orgulloso de todo lo conseguido durante estos 15 años. Pero sigo con ganas y fuerzas para superarme cada día un poquito más" ha comenzado su mensaje.

"De pequeño soñaba con ser futbolista, y con el tiempo tuve una oportunidad única: representar a España en el Mundial de Creadores. Por circunstancias de la vida no he podido ir" ha revelado, asegurando que a pesar de este varapalo, "eso no acaba aquí". "Seguiremos preparándonos más y mejor, y no tengo ninguna duda de que llegará el momento de cumplirlo" ha afirmado optimista.

Volcado en su trabajo tras su ruptura con Irene, Kiko ha revelado el objetivo en el que se va a centrar a partir de ahora, que es consolidarse como youtuber de videojuegos: "Otra de mis pasiones es el mundo del stream. Lo descubrí en plena pandemia y me cautivó, porque unía dos cosas que me encantan: los videojuegos y compartir con la gente. Desde 2020 he intentado mejorar, con altibajos, pero ahora ha llegado la hora de profesionalizarlo y ser constante si quiero alcanzar mis objetivos".

Y, consciente de la sorpresa que ha provocado que ha eliminado todas las imágenes de su perfil, y revelando que lo ha hecho "porque los buenos recuerdos ya están dentro de mí y siento que es hora de empezar de cero", ha asegurado que a partir de ahora también estará "más activo" en redes sociales, avanzando que "se vienen muchas sorpresas, y no solo de videojuegos".

"Voy a seguir haciendo música para vosotros porque me encanta, voy a seguir entrenando para estar preparado cuando llegue el momento de nuevo para cumplir ese sueño, voy a ser disciplinado con horarios y continuidad en los directos. Y, por supuesto, voy a estar mucho más presente aquí en Instagram" ha prometido, desvelando las claves de su nueva vida sin Irene. "Espero que este año esté lleno de alegrías y, sobre todo, de momentos únicos vividos entre nosotros" ha concluido, convencido de que lo mejor está por llegar.