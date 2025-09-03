Kiko Matamoros sentencia ‘La familia de la tele’: “Fue un error, nunca quise estar ahí”
Kiko Matamoros carga contra el programa
Kiko Matamoros no tiene pelos en la lengua y lo ha vuelto a demostrar en su paso por ‘No somos nadie’, el nuevo programa de TEN presentado por María Patiño. El colaborador habló sin filtros sobre su experiencia en ‘La familia de la tele’, el fallido formato de TVE en el que participaron varios exrostros de ‘Sálvame’ y que apenas sobrevivió un mes en antena.
“Estaba deseando salir de allí”
Con su habitual sinceridad, Kiko reconoció que nunca se sintió cómodo en el programa público: “No me siento responsable del fracaso, me siento copartícipe. Fue un error, no quería estar ahí”.
El tertuliano aseguró que, pese a su larga trayectoria en televisión, pocas veces había vivido una experiencia tan poco satisfactoria: “Estaba deseando salir, porque no estaba a gusto. Me gusta divertirme en televisión y allí no me lo pasaba bien”.
De hecho, recordó con entusiasmo su breve paso por ‘Tentáculos’: “Los dos días que pude escaparme allí disfruté como un enano”.
El distanciamiento de Lydia Lozano
En la tertulia también salió a relucir el nombre de Lydia Lozano, que recientemente fichó por ‘¡De viernes!’ en Telecinco. Matamoros fue claro: “No se sentía a gusto con nosotros”.
Según explicó, la periodista había comenzado a distanciarse del grupo incluso antes de regresar a Mediaset. Un año marcado por la pérdida de su madre y problemas de salud la habrían llevado a replantearse su lugar en la televisión.
Un capítulo cerrado
Aunque ‘La familia de la tele’ se convirtió en un sonoro fracaso, Kiko Matamoros ha dejado claro que, para él, no ha sido más que una experiencia pasajera. “Yo quiero pasármelo bien en televisión, y no voy a ningún programa donde crea que no lo voy a disfrutar”, sentenció.
Con estas palabras, el colaborador vuelve a demostrar que no teme reconocer sus errores y que, por encima de todo, busca un plató en el que pueda ser él mismo y divertirse.
- Ni por jubilación ni por falta de clientes: un conocido restaurante de Gijón echa la persiana por este sorprendente motivo
- La Ruta del Cares, bajo mínimos, apenas suma unas decenas de visitantes: 'Está siendo un palo muy gordo
- Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
- La historia de la asturiana “ama de casa influencer' que arrasa en TikTok (y que también salió en Pesadilla en la Cocina): 'Me conocen más en Asturias que en Barcelona
- Habla el hostelero ovetense que lleva seis años pagando un dineral por los mejores quesos Cabrales: 'Celebraré mi cumpleaños comiéndome un trozo
- Valdesoto, 'pueblo ejemplar' en constancia: 'Después de veintiún años lo merecíamos
- 25 soldados para Paunovic: así queda la plantilla del Oviedo que luchará por la permanencia en Primera
- Recuperan del abandono un hórreo de 1760 que perteneció al Marqués de Santa Cruz: así fue el proceso de restauración