Kiko Rivera: revelan cómo ocultaba encuentros con mujeres durante su matrimonio con Irene Rosales

La separación de Kiko Rivera e Irene Rosales no solo ha marcado el final de un matrimonio de casi una década, también ha abierto la caja de Pandora de rumores, confidencias y testimonios que apuntan a un patrón de infidelidades por parte del DJ.

El anillo que desaparecía en Punta Cana

Según ha desvelado el periodista Pepe del Real, en 2018, Kiko acudió a un festival de DJs en Punta Cana y allí vivió un romance con una joven marroquí residente en París. Testigos aseguran que el hijo de Isabel Pantoja no se escondía: paseaba con ella por las instalaciones del hotel, protagonizaba apasionados besos en público y, detalle que no ha pasado desapercibido, se quitaba el anillo de casado para evitar levantar sospechas.

Una relación paralela en Nueva York

La historia, lejos de quedarse en una anécdota veraniega, habría tenido continuidad. Tal y como se contó en Fiesta, ese mismo año Kiko mantuvo encuentros con la joven en Nueva York, donde se habrían comportado “como una pareja más”. El periodista Saúl Ortiz llegó a corroborar esta versión recordando una fiesta privada en un ático de la ciudad: “No se cortaba, estaba con ella y todos lo vimos. Después hacían vida normal juntos”. Según esta versión, incluso se estableció un pacto de silencio para no traicionar al DJ.

Un historial de rumores que se repite

No es la primera vez que el nombre de Kiko Rivera aparece vinculado a supuestas deslealtades. Su vida sentimental ha sido un vaivén de titulares y, tras su reciente separación, las voces que relatan episodios de infidelidad parecen multiplicarse.

De momento, ni el DJ ni Irene Rosales han querido pronunciarse sobre estas nuevas revelaciones. Lo que está claro es que, una vez más, la vida privada de Kiko se convierte en uno de los temas más comentados del corazón.