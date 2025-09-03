Lidl eclipsa a Zara Home con su última novedad: la seta luminosa de 6,99 € que arrasa en ventas
La seta luminosa de Lidl se ha convertido en el objeto deco más buscado del otoño
El otoño trae consigo ganas de hogar, de rincones acogedores y de esa luz cálida que invita a relajarse en casa. Y esta vez no ha sido Zara Home quien ha marcado tendencia, sino Lidl, que el pasado lunes lanzó un producto tan inesperado como irresistible: una seta decorativa con luz LED que en apenas unas horas comenzó a agotarse en tiendas y online.
Un detalle pequeño con un gran efecto
Disponible en varios modelos y acabados —dorados, plateados o rojos con brillo—, esta pieza de vidrio se ha convertido en el nuevo objeto de deseo para los amantes de la decoración. Su tamaño (entre 15 x 22 cm o 13 x 23 cm, según el modelo) la hace perfecta para colocar en una mesita auxiliar, una estantería o un rincón de lectura. Con solo encenderla, el ambiente se transforma gracias a su luz blanca cálida.
Fácil, funcional y a un precio imbatible
Funciona con tres pilas AAA (incluidas en el pack), tiene un temporizador automático de seis horas y un sistema manual de encendido y apagado. En resumen: llega a casa, se coloca y empieza a iluminar sin complicaciones. Todo ello por solo 6,99 €, un precio que deja en evidencia a muchas cadenas de decoración de alta gama.
Un toque mágico para el hogar
Más allá de lo práctico, estas lámparas en forma de seta se han convertido en el accesorio estrella para esta temporada: combinan de maravilla con maderas claras, tonos tierra o textiles de punto. Son el complemento perfecto para quienes buscan un ambiente acogedor en otoño y, al mismo tiempo, una pieza decorativa versátil válida incluso para fechas especiales como Navidad.
Con semejante éxito, no es de extrañar que se esté vendiendo “como churros” y que los clientes de Lidl hagan cola para llevársela antes de que desaparezca de los estantes.
