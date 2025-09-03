Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Manu, el cumpleañero que rozó el millón en Pasapalabra: a dos letras de llevarse el bote millonario

El madrileño vivió un cumpleaños inolvidable en televisión

Manu, el cumpleañero que rozó el millón en Pasapalabra: a dos letras de llevarse el bote millonario

Manu, el cumpleañero que rozó el millón en Pasapalabra: a dos letras de llevarse el bote millonario / Antena 3

Lucía Salazar

Lucía Salazar

El destino quiso que el día de su cumpleaños Manu se enfrentara a uno de los duelos más vibrantes de Pasapalabra. Con la gallega Rosa como rival y el ansiado bote de 2.068.000 euros en juego, el concursante sopló las velas con la tensión propia de un final de infarto.

De la calma al trepidante empate

El arranque parecía inclinarse hacia Rosa, que llegó a aventajar a Manu con un contundente 19-8. Pero un error casi al final de su primera vuelta lo cambió todo. El madrileño supo aprovechar la oportunidad y, letra a letra, fue recortando hasta lograr un empate a 21 que mantuvo a la audiencia pegada a la pantalla.

El error que lo decidió todo

La presión acabó jugando en contra de Rosa, que sumó un nuevo fallo y dejó la victoria en bandeja a Manu. El concursante, ya relajado, se permitió incluso soñar con el bote, quedándose a tan solo dos respuestas correctas de lograrlo.

Noticias relacionadas y más

Un cumpleaños difícil de olvidar

Aunque el millonario premio tendrá que esperar, Manu se llevó mucho más que un triunfo: la emoción de un Rosco brillante, el cariño del público y el recuerdo de una jornada única que ya forma parte de la historia del programa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ni por jubilación ni por falta de clientes: un conocido restaurante de Gijón echa la persiana por este sorprendente motivo
  2. La Ruta del Cares, bajo mínimos, apenas suma unas decenas de visitantes: 'Está siendo un palo muy gordo
  3. Así es la nueva tienda de decoración 'low cost' de Amancio Ortega: el mismo diseño que Zara Home, pero los precios de Ikea
  4. La historia de la asturiana “ama de casa influencer' que arrasa en TikTok (y que también salió en Pesadilla en la Cocina): 'Me conocen más en Asturias que en Barcelona
  5. Habla el hostelero ovetense que lleva seis años pagando un dineral por los mejores quesos Cabrales: 'Celebraré mi cumpleaños comiéndome un trozo
  6. Valdesoto, 'pueblo ejemplar' en constancia: 'Después de veintiún años lo merecíamos
  7. 25 soldados para Paunovic: así queda la plantilla del Oviedo que luchará por la permanencia en Primera
  8. Recuperan del abandono un hórreo de 1760 que perteneció al Marqués de Santa Cruz: así fue el proceso de restauración

Anabel Pantoja vuelve a la televisión con un reto inesperado: “Esta vez no hago lo de siempre”

Anabel Pantoja vuelve a la televisión con un reto inesperado: “Esta vez no hago lo de siempre”

El test de Pasapalabra que confirma la gran compenetración que hay entre Manu y Rosa como pareja

El test de Pasapalabra que confirma la gran compenetración que hay entre Manu y Rosa como pareja

Detenidos un familiar del piloto Marc Márquez y un guardia civil por un asesinato en 2022

Detenidos un familiar del piloto Marc Márquez y un guardia civil por un asesinato en 2022

Colaboración para proteger el monte: ganaderos y Red Eléctrica unen fuerzas en Cabrales

Colaboración para proteger el monte: ganaderos y Red Eléctrica unen fuerzas en Cabrales

Manu, el cumpleañero que rozó el millón en Pasapalabra: a dos letras de llevarse el bote millonario

Manu, el cumpleañero que rozó el millón en Pasapalabra: a dos letras de llevarse el bote millonario

El análisis de José Enrique Cima, exciclista y periodista de LA NUEVA ESPAÑA, ganador de la etapa de Bilbao en La Vuelta a España en 1978

El análisis de José Enrique Cima, exciclista y periodista de LA NUEVA ESPAÑA, ganador de la etapa de Bilbao en La Vuelta a España en 1978

Llanera comienza los trámites para lograr que Exconxuraos sean declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional

Llanera comienza los trámites para lograr que Exconxuraos sean declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional

Harvard lo confirma: los niños que tienen un fuerte vínculo con los abuelos tiene un 20% menos de ansiedad y depresión

Harvard lo confirma: los niños que tienen un fuerte vínculo con los abuelos tiene un 20% menos de ansiedad y depresión
Tracking Pixel Contents