Manu, el cumpleañero que rozó el millón en Pasapalabra: a dos letras de llevarse el bote millonario

El destino quiso que el día de su cumpleaños Manu se enfrentara a uno de los duelos más vibrantes de Pasapalabra. Con la gallega Rosa como rival y el ansiado bote de 2.068.000 euros en juego, el concursante sopló las velas con la tensión propia de un final de infarto.

De la calma al trepidante empate

El arranque parecía inclinarse hacia Rosa, que llegó a aventajar a Manu con un contundente 19-8. Pero un error casi al final de su primera vuelta lo cambió todo. El madrileño supo aprovechar la oportunidad y, letra a letra, fue recortando hasta lograr un empate a 21 que mantuvo a la audiencia pegada a la pantalla.

El error que lo decidió todo

La presión acabó jugando en contra de Rosa, que sumó un nuevo fallo y dejó la victoria en bandeja a Manu. El concursante, ya relajado, se permitió incluso soñar con el bote, quedándose a tan solo dos respuestas correctas de lograrlo.

Un cumpleaños difícil de olvidar

Aunque el millonario premio tendrá que esperar, Manu se llevó mucho más que un triunfo: la emoción de un Rosco brillante, el cariño del público y el recuerdo de una jornada única que ya forma parte de la historia del programa.