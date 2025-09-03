María Patiño carga contra Georgina Rodríguez y desvela su desencuentro: ‘No estuvo a la altura’
La presentadora confiesa que vivió una incómoda situación con Georgina Rodríguez
María Patiño ha vuelto a la televisión por la puerta grande con No somos nadie, el nuevo programa de TEN en el que comparte plató con viejas amigas de Sálvame. Y lejos de pasar desapercibida, su primera confesión ha sido todo un bombazo: un desencuentro con Georgina Rodríguez que no ha dejado indiferente a nadie.
La alfombra roja que desató la polémica
El tema surgió mientras se comentaba el paso de Georgina por la alfombra roja del Festival de Venecia, donde deslumbró con un Cavalli de infarto y un anillo millonario. Belén Esteban fue la primera en salir en defensa de la modelo: “Siempre me han dicho que es una tía estupenda”. Pero entonces Patiño decidió contar su propia experiencia.
“Me dio la espalda”
Según relató, ambas coincidieron en un evento de Netflix y lo que debía ser un saludo cordial terminó en mal sabor de boca. “Es verdad que ella me dio la espalda. Creo que no estuvo a la altura de las circunstancias. Además, me di cuenta de cómo alguien se puso en medio para que yo no me acercase”, desveló ante la sorpresa de sus compañeras.
Entre la admiración y la crítica
A pesar de lo ocurrido, Patiño no quiso cargar contra la pareja de Cristiano Ronaldo. “A mí me gusta Georgina, pero creo que lo podría haber hecho de otra manera”, aclaró, dejando claro que su visión es compleja: admiración por la mujer que se ha convertido en un icono global, pero también cierta decepción por su actitud.
“Tiene más miedos de los que proyecta”
Para cerrar, la presentadora reflexionó sobre lo que hay detrás de la imagen impecable de la influencer: “Creo que tiene más miedos de los que proyecta y que intenta siempre protegerse”.
